Волгоградцев научат раздельному сбору отходов
Общероссийского проект «Экодвор» стартовал в 7 городах страны, среди которых значится и Волгоград.
Общероссийского проект «Экодвор» стартовал в 7 городах страны, среди которых значится и Волгоград.
Экологический проект нацелен на то, чтобы научить людей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей и тем самым уменьшить объем мусора, попадающего на свалки.
Стать участниками «Экодвора» могут все желающие жители Волгограда, достаточно пройти регистрацию на сайте организаторов.
Все участники пройдут обучение в «Школе экодвора», где получат знания о практике умного обращения с отходами, научатся самостоятельно организовывать мероприятия и вовлекать своих соседей, чтобы в дальнейшем вместе с ними работать над системным внедрением раздельного сбора отходов.
Центральным событием проекта станут праздники «Экодвор», с апреля по июнь 2017 года. Они будут наполнены интерактивными мероприятиями для жителей всех возрастов: экологические
Участники проекты также займутся сбором вторсырья для сдачи во вторичную переработку, а также просвещением соседей о пользе раздельного сбора отходов.