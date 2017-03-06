Волгоградцев научат раздельному сбору отходов

Экологический проект нацелен на то, чтобы научить людей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для производства новых вещей и тем самым уменьшить объем мусора, попадающего на свалки.

Стать участниками «Экодвора» могут все желающие жители Волгограда, достаточно пройти регистрацию на сайте организаторов.

Все участники пройдут обучение в «Школе экодвора», где получат знания о практике умного обращения с отходами, научатся самостоятельно организовывать мероприятия и вовлекать своих соседей, чтобы в дальнейшем вместе с ними работать над системным внедрением раздельного сбора отходов.

Центральным событием проекта станут праздники «Экодвор», с апреля по июнь 2017 года. Они будут наполнены интерактивными мероприятиями для жителей всех возрастов: экологические мастер-классы для детей и взрослых, «Дармарка» или обмен ненужными вещами с целью продлить их жизненный цикл, книговорот или обмен книгами, а также другие мероприятия.

Участники проекты также займутся сбором вторсырья для сдачи во вторичную переработку, а также просвещением соседей о пользе раздельного сбора отходов.