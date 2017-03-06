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18:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках 500-метровый участок дороги остался без ремонта из-за бесхозности

В свидетельстве о госрегистрации права указали длину на 500 м меньше реальной.

В Семилуках 500-метровый отрезок дороги регионального значения «Обход города Воронеж» в переулке Заводской от автомобильного моста через реку Девица до проходной Семилукского комбината строительных материалов оказался бесхозным. Дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии, но отсутствие собственника не позволяет начать ремонт, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель мэра Семилук Руслан Мухин в понедельник, 6 марта.

По словам Руслана Мухина, несколько лет назад семилукский участок дороги «Обход города Воронеж» от улицы Курской до моста через реку Девица передали региону.

— В свидетельстве о государственной регистрации права указана длина, которая оказалась на 500 м меньше реальной. Возможно, произошла ошибка при расчетах или допущена опечатка, но дорожное полотно в переулке Заводской оказалось бесхозным, — сказал он.

Руководитель областного департамента транспорта и автомобильных дорог Александр Дементьев охарактеризовал ситуацию как сложную.

— Городская администрация не может финансировать ремонт этой дороги, так как по документам она мэрии не принадлежит. По той же причине не может выделить средства на переулок Заводской и облбюджет, — пояснил Александр Дементьев.

Александр Дементьев заверил, что решение по бесхозным пятистам метрам находится в разработке.

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