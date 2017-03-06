В Калининграде на получение областной премии «Эврика» претендуют девять проектов

За два последних года количество конкурсных заявок возросло вдвое. На статус номинантов одного из самых престижных региональных конкурсов с общим премиальным бюджетом в 1,5 миллиона рублей в 2017 году претендуют 9 проектов. Среди них — инновационные научные разработки в области инженерии, энергетики, молекулярной биологии. Также представлены новые решения в сфере пищевых технологий, изучения иностранных языков, менеджмента и образования.

В конце марта на заседании экспертной комиссии конкурсанты проведут презентацию своих проектов. Подведение итогов и вручение премий состоится в июне, прокомментировали в Калининграде сегодня, 6 марта 2017 года, собкору KaliningradToday в пресс-службе правительства Калининградской области.

С 2006 года в Калининградской области присуждаются четыре региональные премии: «Эврика» — за достижения в области науки, технологий и инновационной деятельности, «Признание» — за достижения в области культуры, литературы и искусства, «Созидание» — за достижения в области строительства и жилищно-коммунального комплекса, промышленности, транспорта, архитектуры, природоохранной деятельности, других сфер хозяйствования и «Сопричастность» — за достижения в гуманитарной и социальной сферах.

В каждой номинации утверждаются три лауреата, которые получают денежную выплату в размере 500 тысяч рублей, диплом и памятную награду.