Глаз свиньи и кровавый голубь: определены лучшие научные фотографии 2017 года

Wellcome Image Award — не самая обычная премия. Лауреатами становятся ученые, врачи и фотографы, которые показывают науку и жизнь при помощи удивительной визуализации. В этом году, в частности, членов жюри поразил снимок кровеносных сосудов глаза мини-пига. Диаметр самых мелких сосудов — 20−30 микрометров. Глаз выглядит сюрреалистично, но имеет важное значение в изучении «работы» глаза.

Еще один снимок демонстрирует терморегуляцию голубя. Ученые при помощи КТ-сканирования с контрастом «сфотографировали» кровеносные сосуды в голове птицы и подсветили их красным цветом — получился жуткий «прозрачный» портрет голубя без глаз, перьев, кожи и мышц.

Организаторы конкурса не пропустили и другую птицу. На снимке Скотта Эхолса (он же раскрыл подноготную голубя) показана 3D-реконструкция кровеносных сосудов африканского серого попугая. Одна из самых популярных фотографий — портрет гавайского короткохвостого кальмара. Это существо обитает в чистых прибрежных водах Гавайских островов и охотится по ночам. Его особенность — «нижняя подсветка», которую он включает ночью и превращается в невидимку. Излучаемый им свет неотличим по яркости от света звезд или луны. Этим «фонариком» становятся люминесцентные бактерии, которые живут на тельце кальмара. Они также помогают кальмару настраивать внутренние часы, регулирующие режим сна и бодрствования.