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18:38 (мск), источник: Моя Планета

Глаз свиньи и кровавый голубь: определены лучшие научные фотографии 2017 года

Конкурс фотографии Wellcome Image Awards собрал лучшие снимки 2017 года из области медицины и биологии.

Wellcome Image Award — не самая обычная премия. Лауреатами становятся ученые, врачи и фотографы, которые показывают науку и жизнь при помощи удивительной визуализации.

В этом году, в частности, членов жюри поразил снимок кровеносных сосудов глаза мини-пига. Диаметр самых мелких сосудов — 20−30 микрометров. Глаз выглядит сюрреалистично, но имеет важное значение в изучении «работы» глаза.

Еще один снимок демонстрирует терморегуляцию голубя. Ученые при помощи КТ-сканирования с контрастом «сфотографировали» кровеносные сосуды в голове птицы и подсветили их красным цветом — получился жуткий «прозрачный» портрет голубя без глаз, перьев, кожи и мышц.

Организаторы конкурса не пропустили и другую птицу. На снимке Скотта Эхолса (он же раскрыл подноготную голубя) показана 3D-реконструкция кровеносных сосудов африканского серого попугая. Одна из самых популярных фотографий — портрет гавайского короткохвостого кальмара.

Это существо обитает в чистых прибрежных водах Гавайских островов и охотится по ночам. Его особенность — «нижняя подсветка», которую он включает ночью и превращается в невидимку. Излучаемый им свет неотличим по яркости от света звезд или луны. Этим «фонариком» становятся люминесцентные бактерии, которые живут на тельце кальмара. Они также помогают кальмару настраивать внутренние часы, регулирующие режим сна и бодрствования.

Серия из трех изображений под названием «Развитие спинного мозга» у эмбриона: на снимке справа изображена нервная трубка, которая развивается в мозг в позвоночнике и подсоединяется к другим нервам, а слева — поверхность эктодермы, которая образует в конечном итоге кожу и волосы. Среднее изображение — мезодерма, формирующая внутренние органы.

Другим лауреатом стала картина, изображающая итальянского нейробиолога Риту Леви-Монтальчини со спины. В руках она держит химическую колбу, а в ее пышной прическе прямо из позвоночника произрастает «дерево» из нервных клеток. Леви-Монтальчини —лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1986 года, которую она получила вместе со Стэнли Коэном за открытие факторов роста, в частности, NGF. Еще один снимок — «радуга плаценты» демонстрирует изменение в развитии эмбрионального органа, которые могут возникнуть из-за манипуляций с иммунной системой матери.

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