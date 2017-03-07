Глаз свиньи и кровавый голубь: определены лучшие научные фотографии 2017 года
Конкурс фотографии Wellcome Image Awards собрал лучшие снимки 2017 года из области медицины и биологии.
Конкурс фотографии Wellcome Image Awards собрал лучшие снимки 2017 года из области медицины и биологии.
Wellcome Image Award — не самая обычная премия. Лауреатами становятся ученые, врачи и фотографы, которые показывают науку и жизнь при помощи удивительной визуализации.
В этом году, в частности, членов жюри поразил снимок кровеносных сосудов глаза
Еще один снимок демонстрирует терморегуляцию голубя. Ученые при помощи
Организаторы конкурса не пропустили и другую птицу. На снимке Скотта Эхолса (он же раскрыл подноготную голубя) показана 3D-реконструкция кровеносных сосудов африканского серого попугая. Одна из самых популярных фотографий — портрет гавайского короткохвостого кальмара.
Это существо обитает в чистых прибрежных водах Гавайских островов и охотится по ночам. Его особенность — «нижняя подсветка», которую он включает ночью и превращается в невидимку. Излучаемый им свет неотличим по яркости от света звезд или луны. Этим «фонариком» становятся люминесцентные бактерии, которые живут на тельце кальмара. Они также помогают кальмару настраивать внутренние часы, регулирующие режим сна и бодрствования.
Серия из трех изображений под названием «Развитие спинного мозга» у эмбриона: на снимке справа изображена нервная трубка, которая развивается в мозг в позвоночнике и подсоединяется к другим нервам, а слева — поверхность эктодермы, которая образует в конечном итоге кожу и волосы. Среднее изображение — мезодерма, формирующая внутренние органы.
Другим лауреатом стала картина, изображающая итальянского нейробиолога Риту