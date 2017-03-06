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18:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчане смогут поучаствовать в фестивале «Открытый микрофон»

Жители донской столицы смогут принять участие в литературном фестивале «Открытый микрофон», сообщается на сайте администрации донской столицы.

Фестиваль, посвященный Международному Женскому Дню, пройдет 8 марта с 11.00 до 13.00 на площади перед бывшим кинотеатром «Россия» в парке имени Максима Горького.

Там все желающие смогут прочесть свои стихи, произведения любимых поэтов, прозу, посвященные женщинам.

«Это отличный шанс заявить о себе и поделиться с миром сокровенными строками», — отмечается в сообщении.

Одновременно с фестивалем на площади перед бывшим кинотеатром начнется мероприятие «Манекен-Челлендж по-ростовски», организаторы которого обещают горожанам «незабываемую атмосферу, дружелюбную обстановку и гигабайты музыки».

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