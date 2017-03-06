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18:18 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму презентовали новые проекты ОНФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости (Крым). В ходе заседания регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Крым состоялась презентация новых проектов ОНФ: «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», а также работы Центра мониторинга благоустройства городской среды. Об этом сообщает пресс-служба крымского штаба ОНФ.

«В этом году ОНФ по всему государству расширяет проектную деятельность. Поэтому мы тоже должны направить все усилия на системное решение ключевых проблем Республики при активном участии крымчан. Наша работа затронет социальные, экологические вопросы, проблемы благоустройства крымских городов и придомовых территорий, состояние и качество ремонта дорог, а также другие темы, которые требуют гражданского контроля и общественного мониторинга», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Рустем Казаков.

По словам активистов фронта, проект «Генеральная уборка» является важным и актуальным. Так, по данным Минэкологии Крыма, по состоянию на конец 2016 года на в Крыму действовала 61 свалка площадью 120 тысяч квадратных метров, а за границами населенных пунктов еще 141 свалка общей площадью 530 тысяч «квадратов». При этом всего в Крыму скопилось более 25 млн тонн отходов, которые размещены на 28 полигонах и 270 постоянно действующих свалках в населенных пунктах. Таким образом, интерактивная карта свалок является важным механизмом борьбы за сохранение экологии для крымчан. На сегодняшний день на интерактивную карту уже внесено 10 крымских свалок: в Ялте, Алуште, Евпатории, сельских поселениях. При этом проблема с одной из свалок в Симферополе уже решена.

Презентация новых проектов ОНФ\: «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. В рамках данного проекта активисты ОНФ планируют добиваться в Крыму проведения ремонта дорог с учетом мнения граждан, а также устранения властями дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

Как уточнили общественники, инспекция ОНФ «Оценим качество дорог» уже прошла в Симферополе в декабре 2016 года. По ее итогам в администрацию города были направлены запросы с перечнем обнаруженных дорожных дефектов. Также активисты ОНФ в Крыму в 2017 году провели несколько рейдов по Симферопольским дорогам и внесли все выявленные нарушения на «Карту убитых дорог». Сегодня часть недочетов уже устранена, на остальных участках ведутся ремонтные работы.

В заключении заседания эксперты ОНФ представили планы работы Центра мониторинга благоустройства городской среды в Крыму. Его работа направлена на создание условий для активного участия жителей в обустройстве городских зон отдыха людей и придомовых территорий.

Активисты ОНФ будут привлекать жителей полуострова к процессу облагораживания придомовых территорий и городских зон отдыха, информировать людей о возможностях включения своих дворов в программу, а также определят лучшие и худшие практики взаимодействия межведомственных и общественных комиссий с крымчанами.

«Основная задача проектов Общероссийского народного фронта — это привлечение граждан к существующим процессам по улучшению жизни в нашем государстве. Мы будем добиваться того, чтобы власти слышали и учитывали мнение людей, реагируя на выявленные проблемы», — подвела итоги заседания руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.

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