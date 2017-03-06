Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новый флот Путина «парализует» Европу - Daily Mail
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
18:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Синоптики спрогнозировали пик подъема воды в Воронежском водохранилище в конце марта

Весенний паводок будет сильнее, чем в 2016 году.

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков спрогнозировал пик подъема воды в Воронежском водохранилище с последней недели марта. Уровень половодья весной-2017 будет выше, чем в 2016 году, однако не превысит средний многолетний уровень, сообщил Александр Сушков на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 6 марта.

Содержание снега в воде превышает норму и в северных районах области достигает 70−90 л на квадратный метр. Однако, по данным главного метеоролога, приток воды в Воронежское водохранилище в период паводка ожидается на уровне 0,7 — 0,9 куб. км при норме в 1,1 куб. км. В реках Хопер и Ворона пик подъема воды произойдет позже, чем в водохранилище — в середине апреля.

К концу зимы высота снежного покрова в Воронежской области составляла от 8 до 26 см, толщина льда на реках достигала 20−25 см. В марте лед будет таять круглосуточно, среднемесячная температура будет на два градуса выше нормы, сообщил Александр Сушков. Ранее главный метеоролог прогнозировал, что из-за резкого потепления в начале марта «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».

Контекст

Талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома, в селе Новая Усмань Новоусманского района в ночь на понедельник, 6 марта. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.

В феврале 2017 года губернатор Алексей Гордеев призвал заранее подготовить всю технику к весеннему паводку, чтобы обеспечить безопасность жителей. Дорожники отчитались о готовности к половодью в среду, 1 марта. Под особый контроль в Воронежской области взяли 11 мостов. На время паводка в регионе подготовили 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+3°
переменная облачность
773 мм рт. ст.
повышенное
60 %
повышенная
4 м/с
слабый ветер
Воронеж. Улицы победителей. Михаил Калашников
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Банковская система Китая признана крупнейшей в мире
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь