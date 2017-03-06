Синоптики спрогнозировали пик подъема воды в Воронежском водохранилище в конце марта

Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков спрогнозировал пик подъема воды в Воронежском водохранилище с последней недели марта. Уровень половодья весной-2017 будет выше, чем в 2016 году, однако не превысит средний многолетний уровень, сообщил Александр Сушков на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 6 марта.

Содержание снега в воде превышает норму и в северных районах области достигает 70−90 л на квадратный метр. Однако, по данным главного метеоролога, приток воды в Воронежское водохранилище в период паводка ожидается на уровне 0,7 — 0,9 куб. км при норме в 1,1 куб. км. В реках Хопер и Ворона пик подъема воды произойдет позже, чем в водохранилище — в середине апреля.

К концу зимы высота снежного покрова в Воронежской области составляла от 8 до 26 см, толщина льда на реках достигала 20−25 см. В марте лед будет таять круглосуточно, среднемесячная температура будет на два градуса выше нормы, сообщил Александр Сушков. Ранее главный метеоролог прогнозировал, что из-за резкого потепления в начале марта «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».

Контекст

Талые воды подтопили пять приусадебных участков, в том числе два жилых дома, в селе Новая Усмань Новоусманского района в ночь на понедельник, 6 марта. Последствия ЧП ликвидировали 55 человек, в том числе 50 сотрудников МЧС. Эвакуация людей не потребовалась.

В феврале 2017 года губернатор Алексей Гордеев призвал заранее подготовить всю технику к весеннему паводку, чтобы обеспечить безопасность жителей. Дорожники отчитались о готовности к половодью в среду, 1 марта. Под особый контроль в Воронежской области взяли 11 мостов. На время паводка в регионе подготовили 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек.