На Рышкановке вырубили здоровые деревья

Согласно информации, присланной в адрес редакции Блокнот-Молдова, авторизация на спил деревьев была выдана примэрией столицы и подписана в 2015 году вице-примаром Владом Котец, который в настоящий момент находится под следствием по подозрению в коррупции.

Прибывший на место уничтожения парка претор столичного сектора Рышкань, либерал Николае Балаур, никоим образом не помешал и не приостановил более чем сомнительные действия санитаров с пилами.

Авторизация подписана инспектором по фамилии Стырча, который стал начальником экологической службы и «сейчас всеми силами тормозит расследование». О реакции примэрии, министерства экологии, Ассоциации зеленого хозяйства, правоохранительных органов и прокуратуры до сих пор ничего не известно, сообщается в письме.