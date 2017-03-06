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17:54 (мск), источник: Actualitati.md

На Рышкановке вырубили здоровые деревья

В минувшие выходные на Рышкановке, в парковой зоне на улице Зимбрулуй, были уничтожены зеленые насаждения на площади в 1300 квадратных метров: десятки здоровых деревьев возрастом в 50−70 лет были вырублены в течении суток.

Источник: Actualitati.md

Согласно информации, присланной в адрес редакции Блокнот-Молдова, авторизация на спил деревьев была выдана примэрией столицы и подписана в 2015 году вице-примаром Владом Котец, который в настоящий момент находится под следствием по подозрению в коррупции.

Прибывший на место уничтожения парка претор столичного сектора Рышкань, либерал Николае Балаур, никоим образом не помешал и не приостановил более чем сомнительные действия санитаров с пилами.

Авторизация подписана инспектором по фамилии Стырча, который стал начальником экологической службы и «сейчас всеми силами тормозит расследование». О реакции примэрии, министерства экологии, Ассоциации зеленого хозяйства, правоохранительных органов и прокуратуры до сих пор ничего не известно, сообщается в письме.

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