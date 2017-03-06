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18:04 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области применили системы залпового огня «Град»

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО отрабатывали методику создания «огневых коридоров» на маршрутах выдвижения войск. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Учения начались с выдвижения войск в район проведения занятий. Затем гаубичная батарея приступила к ведению неподвижного заградительного огня вдоль их маршрута.

По мере выхода колонны из зоны досягаемости, артиллеристы передают «эстафету» следующие батареи. Она была заранее расположена с таким учетом, чтобы обеспечивать продвижение войск по следующему маршруту.

Стрельба велась из 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Град».

В учениях приняли участие свыше 100 военнослужащих, задействовано около 20 артиллерийских орудий.

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