В Нижегородской области применили системы залпового огня «Град»

Учения начались с выдвижения войск в район проведения занятий. Затем гаубичная батарея приступила к ведению неподвижного заградительного огня вдоль их маршрута.

По мере выхода колонны из зоны досягаемости, артиллеристы передают «эстафету» следующие батареи. Она была заранее расположена с таким учетом, чтобы обеспечивать продвижение войск по следующему маршруту.

Стрельба велась из 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Град».

В учениях приняли участие свыше 100 военнослужащих, задействовано около 20 артиллерийских орудий.