Зоологи предложили объяснение контрастной окраски панд

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Контрастная черно-белая окраска, как у больших панд или зебр, довольно редко встречается у млекопитающих, и ее адаптивное значение ясно далеко не всегда. Ранее зоологи из Калифорнийского университета в Дейвисе показали, что зебрам их черно-белые полоски помогают отпугивать кровососущих насекомых. Теперь та же группа исследователей решила выяснить, какую роль играет черно-белый окрас больших панд.

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Авторы решили проверить все основные существующие гипотезы, пытающиеся объяснить значение окраски панд. Так, гипотеза о предупреждающей окраске предполагает, что контрастная окраска сигнализирует об опасности животного (ядовитости или агрессивности). Согласно гипотезе о камуфляжной окраске, белый цвет меха позволяет пандам оставаться незаметными на фоне снега. Еще одна гипотеза предполагает, что черный цвет меха позволяет лучше аккумулировать тепло от солнечных лучей. Наконец, согласно последней гипотезе, контрастные пятна на голове используются пандами для коммуникации между собой. Для проверки всех этих гипотез авторы поделили тело панды на участки с разной окраской и сопоставили их с соответствующими участками тела у других хищных животных.

Всего в анализ включили 195 видов хищных животных, в том числе представителей семейства медвежьих, к которому относится большая панда

В первом методе авторы выделяли участки на основе окраски панды, во втором — на основе окраски других хищных животных. Затем для каждого такого участка исследователи анализировали корреляцию с различными аспектами экологии каждого включенного в анализ вида: в каком ландшафте он живет, встречается ли он в заснеженных или затененных местах, какая средняя температура в его местообитаниях, активен ли он днем или ночью, живет он социальными группами или ведет одиночный образ жизни. После этого авторы оценивали величину корреляции между окраской каждого выделенного участка тела и экологическими аспектами.

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Оказалось, что ни одна из гипотез полностью не объясняет окраску панд. Так, авторы обнаружили высокую степень корреляции между обитанием в затененных лесах и темной окраской конечностей и верхней части спины. Также, вполне ожидаемо, ученые обнаружили высокую корреляцию между обитанием в заснеженных местах и белой зимней окраской животных. Исходя из этого, они предположили, что окрашенные в белый цвет морда, шея, спина и живот панды помогают ей оставаться незаметной на фоне снега, а черные передние и задние лапы позволяют прятаться в тени. Однако это предположение не объясняет, какую адаптивную ценность имеют белые части тела вне заснеженных местообитаний (например, в лесу), и не мешают ли пандам черные конечности оставаться незаметными в снегу.

Также ученые обнаружили корреляцию между наличием темной окраски ушей и «очков» вокруг глаз и социальностью животных

Исходя из этого, они предположили, что черные «очки» вокруг глаз могут использоваться либо для индивидуального распознавания в группе, либо для демонстрации агрессивных намерений. Последнее предположение подтверждается тем, что, как показывают наблюдения, панды, чтобы продемонстрировать другим особям свои мирные намерения, часто прячут морду и закрывают темные отметины вокруг глаз лапами.

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Таким образом, авторам не удалось подтвердить ни одну из гипотез, которая бы полностью объясняла всю окраску панд: для разных участков тела наиболее вероятные гипотезы оказались разными. По мнению авторов, такая контрастная окраска панд связана с их почти полностью бамбуковой диетой. Из-за неспособности питаться другими кормами панды не могут запасать большое количество жира и поэтому не впадают в спячку зимой, как делают многие другие медведи. Им приходится оставаться активными круглый год и в поисках еды перемещаться на большие расстояния по самым разным ландшафтам, от тропических лесов до снежных гор. При этом панды не способны к быстрой линьке, которая бы помогла им кардинально менять цвет, чтобы соответствовать разным ландшафтам.

. Поэтому они приобрели контрастную окраску, которая дает им преимущество одновременно и в тени леса, и на фоне снега

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