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18:19 (мск), источник: ЮГА.ру

Гастроли Кубанского казачьего хора занесли в Книгу рекордов России

Концертный тур Кубанского казачьего хора по России занесли в национальную Книгу рекордов.

Источник: ЮГА.ру

Гастроли начались 29 января, проходили с аншлагом и были посвящены 205-летию старейшего профессионального казачьего коллектива. Первое выступление состоялось в Волгодонске, а всего было дано 27 сольных концертов в 24 городах Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, сообщает «Интерфакс».

Концертный тур включал не только сольные, но совместные выступления с Государственным академическим Сибирским русским народным хором, Красноярским государственным академическим ансамблем танца имени М. С. Годенко и другими профессиональными народными коллективами, а также воспитанниками местных школ искусств народного творчества. Кроме того, во время гастролей в Новосибирске артисты хора приняли участие в съемке телепрограммы «Играй, гармонь».

«Завершившийся сегодня гастрольный тур стал на сегодня самой продолжительной поездкой хорового коллектива по России протяженностью более 21 тыс. км. За 37 дней артисты побывали в 24 городах, дали 27 концертов. Мы уверены, что данное достижение станет хорошим стимулом для других фольклорных коллективов, чтобы о них узнали как можно большее число жителей России», — сообщил главный эксперт Книги рекордов по ЦФО Леонид Сенаторов.

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