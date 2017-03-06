Гастроли Кубанского казачьего хора занесли в Книгу рекордов России

Гастроли начались 29 января, проходили с аншлагом и были посвящены 205-летию старейшего профессионального казачьего коллектива. Первое выступление состоялось в Волгодонске, а всего было дано 27 сольных концертов в 24 городах Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, сообщает «Интерфакс».

Концертный тур включал не только сольные, но совместные выступления с Государственным академическим Сибирским русским народным хором, Красноярским государственным академическим ансамблем танца имени М. С. Годенко и другими профессиональными народными коллективами, а также воспитанниками местных школ искусств народного творчества. Кроме того, во время гастролей в Новосибирске артисты хора приняли участие в съемке телепрограммы «Играй, гармонь».

«Завершившийся сегодня гастрольный тур стал на сегодня самой продолжительной поездкой хорового коллектива по России протяженностью более 21 тыс. км. За 37 дней артисты побывали в 24 городах, дали 27 концертов. Мы уверены, что данное достижение станет хорошим стимулом для других фольклорных коллективов, чтобы о них узнали как можно большее число жителей России», — сообщил главный эксперт Книги рекордов по ЦФО Леонид Сенаторов.