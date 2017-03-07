Под Рамонью вода в реке Воронеж поднялась на 40 см

На реке Воронеж в Рамонском районе у Ступинского моста уровень воды поднялся на 40 см. Корреспондент «РИА «Воронеж» побывал с руководителем Единой дежурно- диспетчерской службы Рамонского района Ольгой Бердниковой побывал на месте в понедельник, 6 марта.

Осмотрев постоянно установленную мерную линейку и сверившись с прежними записями, Ольга Бердникова сообщила, что если в конце февраля-начале марта вода стабильно прибывала и ее уровень поднялся до 45 см 3 марта, то теперь он снизился до 40 см.

— Обычное явление для начала весны с ее неустойчивой погодой. Уровень воды в реке зависит от многих факторов. По прогнозам, в ближайшие дни ожидается мокрый снег с дождем. Не исключено, что воды еще прибавится. Но если оправдается прогноз на похолодание, то таяние снега остановится, и ситуация изменится в другую сторону, — прокомментировал помощник главы администрации Рамонского района по ГО и ЧС Александр Долбилов.

Спасатели считают, что и в 2017 году большая вода запросто может миновать район стороной. Для того, чтобы река Воронеж вышла из берегов, вода должна подняться до 90- 100 и более сантиметров. И тогда начнется настоящий разлив.

— В 2013 году уровень зашкалило на отметке 1,8 м. Тогда на две недели от «большой земли» были отрезаны села Ступино, Нелжа, Пчельники, поселок Бор и станция Рамонь. Мы организовали сначала лодочную переправу, а через время — по специальным меткам — перевоз людей на спецтехнике, — рассказал Александр Долбилов.

Рамонские спасатели считают, что в настоящее время повода для паники нет. Но готовиться надо к любому развитию событий.