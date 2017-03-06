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18:28 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Циклон принесет ветер и мокрый снег в Петербург и Ленинградскую область

На этой неделе в 47-м регионе ожидается мокрый снег, небольшой минус и немного солнца. Такой капризный микс из плохой и хорошей погоды диктует циклон.

Источник: Reuters

Завтра днем в большинстве районов будет солнечно, но это явление кратковременное. Ближе к вечеру погода испортится — в Ленинградской области и в Петербурге пойдет мокрый снег, ветер усилится до 12 метров в секунду, температура опустится до -6 градусов.

А вот в праздник, 8 марта, погода будет значительно лучше. И все благодаря циклону с юга, правда, остановится он в основном над Москвой. Но немного тепла достанется и нам. Утром пройдет небольшой дождь, ветер успокоится, температура воздуха поднимется до +6 градусов.

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