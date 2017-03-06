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18:21 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербург попал в тройку городов для отдыха 8 марта

Составлен рейтинг самых популярных городов мира для путешествий на женский день.

Источник: РИА "Новости"

Петербург занял второе место в топ-10 городов мира для отдыха на 8 марта, сообщает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Один из сайтов по бронированию отелей, определил самые популярные российские и зарубежные города для отдыха и путешествий на праздник 8 Марта.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания вдвоем с 7 на 9 марта 2017 года.

В топ-10 популярных городов России вошли: Москва, Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Екатеринбург, Псков и Вологда.

А среди зарубежных направлений наиболее популярны: Минск, Рига, Таллин, Тбилиси, Баку, Ереван, Барселона, Будапешт, Рим и Вена.

По данным сервиса, в Петербурге туристы за проживание заплатят в среднем 3 тысячи рублей в сутки, а в Москве — 3,3 тысячи рублей. Дешевле всего проживание обойдется в Нижнем Новгороде (в среднем, 2,6 тысячи рублей в сутки), а дороже всего — в Сочи (3,5 тысячи рублей).

Кстати, число поездок по России в праздничные дни выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

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