Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ребенок умирает из-за того, что его мать не верит в ВИЧ
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Освобожденная Пальмира
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
18:43 (мск), источник: РИА Крым

В Алуште выявлены факты загрязнения стоками речных и морских вод

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости (Крым). Госинспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в ходе рейдов в Алуште выявили 8 фактов несанкционированного сброса канализационных сточных вод на открытый грунт, в некоторых случаях с дальнейшим попаданием в реку Улу-Узень и Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками министерства вынесено восемь определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований в отношении неустановленного круга лиц. В рамках проведения административных расследований выполняются все необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств данных правонарушений, а также лиц, виновных в их совершении», — говорится в сообщении.

Наиболее вопиющим фактом, по словам представителей Минприроды, является сброс канализационных сточных вод на открытый грунт с дальнейшим попаданием в реку Улу-Узень от многоквартирного дома, расположенного в поселке Изобильное.

Кроме того, сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений произвели отбор проб почвы и воды на местах выявленных правонарушений для проведения лабораторных исследований.

«После проведения административных расследований лица, виновные в совершении указанных правонарушений, в случае их установления, будут привлечены к административной ответственности, а также будут приняты меры по устранению выявленных правонарушений», — заключили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
МО РФ заявило о гибели российского военнослужащего под Пальмирой
Медведев сократил срок перечисления маткапитала
Генерала МВД арестовали по подозрению во взятке в 10 млн рублей
Путин подарил Валентине Терешковой скульптуру и картину
Синоптики: Центральную Россию ждет аномальное потепление
Трамп подписал новый иммиграционный указ
Европейскую премию «Автомобиль года» получил «француз»
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о главных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
В Подмосковье выявили еще пять проблемных застройщиков
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь