В Алуште выявлены факты загрязнения стоками речных и морских вод

«Сотрудниками министерства вынесено восемь определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований в отношении неустановленного круга лиц. В рамках проведения административных расследований выполняются все необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств данных правонарушений, а также лиц, виновных в их совершении», — говорится в сообщении.

Наиболее вопиющим фактом, по словам представителей Минприроды, является сброс канализационных сточных вод на открытый грунт с дальнейшим попаданием в реку Улу-Узень от многоквартирного дома, расположенного в поселке Изобильное.

Кроме того, сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений произвели отбор проб почвы и воды на местах выявленных правонарушений для проведения лабораторных исследований.