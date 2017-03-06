Волгоградская область вышла в лидеры ЮФО по рождаемости.

С начала года в регионе родилось около 4 тысяч младенцев. По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост рождаемости составил 2,3%. Об этом ВДТВ сообщили в администрации региона со ссылкой на данные Росстата. Волгоградская область — единственный регион в ЮФО, который показал положительную динамику по итогам первого месяца.

По оценкам специалистов регионального комитета социальной защиты, прирост рождаемости отмечается, в том числе, благодаря усилению мер поддержки материнства и детства.

В частности, констатируют эксперты, в Волгоградской области развивается неонатальная служба, улучшается качество адресной социальной помощи. В регионе предусмотрены 18 видов поддержки для семей с детьми. С нового года введено дополнительное единовременное пособие при рождении первого ребенка для мам не старше 23 лет — размер выплаты составляет 25 тысяч рублей.

Кроме того, социальные работники совместно с врачами занимаются профилактикой абортов и отказов от новорожденных.

«По итогам 2016 года 1117 женщин отказались от прерывания беременности после доабортного консультирования. 90 из 108 детей, от которых намеревались отказаться родители, благодаря грамотной работе специалистов удалось оставить в родных семьях», — приводят статистические данные в обладминистрации.