ВОЗ опубликовала список самых опасных супербактерий

«Устойчивость к антибиотикам растет, и у нас кончаются варианты лечения. Если мы оставим ситуацию на откуп рыночным силам, новые антибиотики, которые нам очень нужны, не будут вовремя разработаны», — цитирует автор материала доктора Мари-Поль Кини из ВОЗ.

Три бактерии были названы критически опасными:

Акинетобактерия Баумана устойчива к важной группе антибиотиков под названием карбапенемы. Бактерия может вызывать целый ряд инфекций у госпитализированных пациентов, включая пневмонию или кровяные инфекции. Синегнойная палочка также устойчива к карбопенемам. Она может вызывать кожную сыпь и ушные инфекции у здоровых людей, а также серьезные кровяные инфекции и пневмонии у пациентов в больницах. Энтеробактерии резизстентны как к карбопенемам, так и к цефалоспоринам. Это семейство бактерий живет в кишечнике человека и включает, к примеру, кишечную палочку и сальмонеллу.

Бактерии, которая вызывает туберкулез, в списке нет — потому что необходимость новых антибиотиков для борьбы с ней уже была заявлена как важнейшая.

Международная команда экспертов, составившая список, призвала ученых и фармацевтические компании сосредоточиться на поиске лекарств против грамотрицательных бактерий. Это связано с тем, что в последнее время фармацевтические компании тратили больше усилий на разработку антибиотиков против грамположительных бактерий — вероятно потому что их проще и дешевле создать.

Грамотрицательные бактерии обычно живут в кишечникеимогутвызыватьсерьезные инфекции кровотока или мочевыводящих путей. Грамположительные бактерии обычно обнаруживаются не внутри организма, а на коже или в ноздрях.

Бактерии в списке были расположены в соответствии с их резистентностью к антибиотикам, количеством летальных исходов, частотой заражения вне больниц и тем, во сколько лечение этих инфекций обходится системам здравоохранения.

Критически опасные бактерии — это те, что вызывают серьезные инфекции и зачастую кончаются смертью пациентов в больницах. Они не очень часты, но дороги в смысле лечения.

Шесть «сильно опасных» бактерий — это те, для борьбы с которыми нужны новые антибиотики. Эти бактерии вызывают инфекции у здоровых людей. Среди них — бактерия, которая вызывает гонорею, для лечения которой сегодня почти нет эффективных средств.

Три оставшиеся бактерии — это те, что становятся все более резистентными к существующим антибиотикам. Среди них — пневмококк (или стрептококк пневмонии), который не поддается лечению пенициллином. Он вызывает пневмонию, ушные инфекции, гайморит, синусит, а также менингит и кровяные инфекции.

Вот список:

Критически опасные бактерии

1. Акинетобактерия Баумана, устойчива к карбапенемам.

2. Синегнойная палочка, устойчива к карбапенемам.

3. Энтеробактерии, устойчивы к карбапенемам.

Сильно опасные бактерии

4. Энтерококк фэциум, устойчив к ванкомицину.

5. Золотистый стафилококк, устойчив к метициллину и ванкомицину.

6. Хеликобактер пилори, устойчив к кларитромицину.

7. Кампилобактер, устойчив к фторхинолону.

8. Сальмонелла, устойчива к фторхинолону.

9. Гонококк, устойчив к цефалоспорину и фторхинолону.

Средне опасные бактерии

10. Пневмококк, не восприимчив к пенициллину.

11. Гемофильная палочка, устойчива к ампициллину.

12. Шигелла, устойчива к фторхинолону.