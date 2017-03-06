Наталия Фишман стала «Женщиной года» в Казани
Помощник Президента Татарстана была отмечена в номинации «Пример года».
Помощник Президента Татарстана была отмечена в номинации «Пример года».
(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Помощник Президента Татарстана Наталия Фишман была отмечена в номинации «Пример года» на церемонии награждения городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд», которая прошла сегодня в Казанской ратуше.
Номинация ежегодно присуждается конкурсантке, достигшей выдающихся результатов в различных видах деятельности.
Наталия Фишман с марта 2015 года курирует направление развития общественных пространств в Республике Татарстан. Ее деятельность направлена на совершенствование городской среды и привлечение самих жителей к решению проблем создания комфортной среды.