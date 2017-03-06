Машины поедут без паспорта

Источник: Российская газета

С 1 июля в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Им на смену придут электронные. Этот новый вид документа начнут оформлять на территории Евразийского экономического союза. Евразийской экономической комиссией вопросы применения электронных паспортов приняты и ратифицированы. Соглашение о введении единых форм паспортов транспортного средства (паспортов шасси транспортного средства) и паспортов самоходных машин и других видов техники и организации систем электронных паспортов будет работать во всех государствах-членах ЕАЭС.

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В Решениях ЕЭК прописывается, кем и как будут оформляться электронные паспорта, что в них будет указываться, а также возможность дополнять электронные паспорта другой информацией. Проектами актов правительства РФ предполагается, что в России это в итоге будет вся история машины с момента либо ее производства, либо импорта, либо с момента оформления электронного паспорта на ранее зарегистрированный автомобиль. Как сообщил корреспонденту «РГ» директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» (входящее в Государственную корпорацию «Ростех») Борис Ионов, полученный объем сведений позволит создать достоверную историю транспортного средства на протяжении жизненного цикла с момента выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза вплоть до утилизации. Напомним, что обычный паспорт транспортного средства — это большая синяя бумажная простыня, которая хранится дома. Нужда в ней возникает только при смене собственника или внесении изменений в сам паспорт. Не нужно путать его со свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС), которое в простонародье часто называют ПТС. Этот документ как выдавали, так и будут выдавать в ГИБДД в бумажном виде.

В новом паспорте будет указываться, как застрахован автомобиль, попадал ли в аварии, какой был ремонт

В ныне действующем паспорте указываются производитель, марка, модель, год выпуска машины. Если сменился собственник — указываются данные нового собственника и основания для его смены, например, договор купли-продажи. При постановке на учет и выдаче свидетельства о регистрации также указываются эти данные. Электронный паспорт будет содержать гораздо больше сведений. Застрахован ли автомобиль? Как? Только по ОСАГО или еще по КАСКО. Попадал ли он в аварии, учтены ли эти ДТП, какой ремонт производился? Эти данные смогут поступать непосредственно от страховщиков, а также от сервисов, которые обслуживают автомобили. Также в паспорт смогут попадать данные о прохождении техосмотра.

Но это еще не весь перечень нововведений. Например, в электронный паспорт смогут вноситься сведения о наложенных ограничениях, если автомобиль, например, был приобретен в кредит и находится в залоге

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Такой пакет сведений о транспортном средстве, собранный в единой базе данных, большая ценность. При этом уход от бумажного варианта позволит сократить стоимость юридически значимых действий. Например, сейчас госпошлина за выдачу паспорта транспортного средства обходится в 800 рублей. Стоимость оформления электронного паспорта предполагается не более 600 рублей. Причем платить придется только один раз, поскольку потерять или испортить его нельзя. Кто и как будет оформлять эти самые электронные паспорта? До сих пор этим занимались автопроизводители, то есть заводы, которые выпускают машины. Также паспорта выдавала таможня для машин, которые завозились из-за рубежа. Паспорта оформляла и Госавтоинспекция, если речь шла о выдаче дубликата, взамен утраченного или пришедшего в негодность паспорта.

Кто же будет оформлять электронный паспорт? Этим будут заниматься те же автозаводы. Если речь идет об импортируемых автомобилях - уполномоченные минпромторгом в соответствии с утвержденными критериями, организации

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Обсуждается вопрос привлечения к этому органов по сертификации, которые выдают одобрение типа транспортного средства и испытательных лабораторий, которые выдают свидетельство о безопасности конструкции на то или иное транспортное средство. Таким образом удастся решить вопрос с оформлением электронного паспорта, как на ввозимые новые, так и бэушные машины. Кроме того, эти же организации займутся и оформлением электронных паспортов на самодельные автомобили. А что делать тем, кто получил в свое время бумажный паспорт транспортного средства? Да ничего. Никакого обязательного оформления электронного паспорта не предусматривается. Хочет автовладелец получить такой — он пойдет в уполномоченную организацию, где и оформит его. Не хочет — будет и дальше жить с бумажным аналогом. Ведь паспорт, по сути, нужен только при проведении регистрационных действий. На дороге инспектору ГИБДД требуется только свидетельство о регистрации транспортного средства.

Но при развитии этой системы автовладелец будет заинтересован в наличии именно электронного паспорта. Ведь в нем налицо будет вся история автомобиля