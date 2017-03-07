Городские автобусы продолжат выходить на маршруты

Еще на прошлой неделе стало известно, что Федеральная налоговая служба наложила запрет на пользование расчетным счетом за долги предприятия по налоговым платежам. Автобусная компания не платила налоги с конца 2014 года. ФНС наложили на счет инкассовые требования в размере 4,5 миллионов рублей.

Как 6 марта заверил исполняющий обязанности главы городской администрации Сергей Миронов — эту сумму «Нижегородпассажиравтотранс» выплатил. Но счет, где находится 58 миллионов рублей, до сих пор заблокирован. Как уверили сегодня в городской администрации, автобусы продолжат выходить на маршруты. Задержек в зарплатах сотрудникам НПАТ не будет.