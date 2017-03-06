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22:40 (мск), источник: Sputnik.md

НПО Украины зовут Молдову в проект по спасению Днестра

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Общественные деятели Тернопольской области Украины призывают коллег из Молдовы присоединиться к движению «Свободный Днестр», главной целью которого является защита реки Днестр от планов украинского правительства по строительству в верховьях реки шести гидроэлектростанций.

Источник: Sputnik.md

«Участники движения осознают, что эти планы несут непосредственную угрозу экологической системе Молдовы. Поэтому считаем, что нам необходимо объединить свои усилия. Будем рады совместным действиям!», — говорится в обращении руководства движения «Свободный Днестр».

Чем грозят новые ГЭС Молдове

Там же отмечено, что «новые ГЭС угрожают разрушением природного и историко-культурного наследия одного из семи природных чудес Украины, Днестровского каньона, масштабным затоплением земель в долине Днестра, преобразованием живой скоротечной реки в каскад заиленных прудов со стоячей водой со всеми негативными последствиями для качества воды, гибели живых организмов».

«Несмотря на единогласное решение депутатов Ивано-Франковской и Тернопольской областных советов о полном запрете строительства ГЭС на Днестре, негативные экспертные выводы многих государственных природоохранных, научных и образовательных учреждений, заявления общественных и туристических объединений, правительство с грубыми нарушениями законов Украины и ее международных соглашений утвердило Программу развития гидроэнергетики до 2026 года», — отмечено в тексте обращения.

Напомним, что на Украине продолжается сбор подписей под петицией «7 шагов для сохранения рек Украины», в том числе и Днестра.

Одесса больше не молчит

Экологи в Одессе считают, что строительство шести ГЭС в верховьях Днестра не только оставит большую часть Молдовы без воды, но и заметно ухудшит качество воды, поступающей в Одесскую область.

По данным украинских СМИ, специалисты уверены, что наличие плотин, необходимых для работы ГЭС, приведут к затоплению, в частности, заповедника «Днестровский каньон». А наводнения повлияют на качество питьевой воды, поступающей из Днестра в населенные пункты обоих его берегов.

«В результате этого строительства, а также принимая во внимание экологическую ситуацию на Днестре в последние десятилетия, которая значительно ухудшилась, воздействие на экосистему будет разрушительным. В итоге пострадает качество воды, продолжат исчезать многие виды рыб, а река загрязнится», — сообщила свое мнение доктор географических наук, профессор Одесского научного института имени Мечникова Наталья Лобода.

Поэтому одесские ученые и общественники отправили официальное обращение к президенту и премьер-министру Украины с призывом пересмотреть государственную программу развития энергоресурсов, в рамках которой разработан проект по сооружению в верхней части Днестра шести гидроэлектростанций, и не допустить развития экологической катастрофы на второй по величине реке Украины.

Отметим, что проект строительства шести ГЭС на Днестре был создан в 1970-х годах. В результате его реализации уровень воды в затопленных местах поднимется на 9 метров, а ниже по течению река рискует сильно обмелеть, и питьевой воды на всех нынешних потребителей, преимущественно в Молдове, хватать не будет.

Местные власти Украины недовольны

После неоднократных заявлений экологов Украины и Молдовы о необходимости отказа Киева от строительства шести ГЭС на верхнем Днестре об этой же опасности официально объявил совет Тернопольской области.

Решение о невозможности возведения ГЭС в верховьях Днестра принято на сессии областного совета и передано президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и спикеру Верховной рады Андрею Парубию.

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