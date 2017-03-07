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13:25 (мск), источник: N + 1

Разработчики создали Shazam для картин

Новое приложение Smartify позволит пользователям узнать историю картины, просто наведя на нее камеру смартфона.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает портал New Scientist.

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Музейные экспонаты, как правило, сопровождаются лишь краткой подписью с именем создателя и названием произведения искусства. Для того, чтобы узнать больше о скульптуре или картине, посетителю чаще всего приходится либо заказывать экскурсию, которая будет проходить по определенной программе, либо пользоваться аудиогидом, качество работы которого не всегда оказывается удовлетворительным.

В новом приложении используется технология дополненной реальности и система распознавания изображений, которая позволяет человеку моментально получить информацию о заинтересовавшей его картине. Для этого достаточно навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, после чего на экране высветится сопровождающий текст. Особенно понравившиеся работы художников пользователи смогут сохранить в специальную галерею.

При этом Smartify можно использовать и вне стен музея: приложение распознает картину, даже если она напечатана на открытке.
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Несмотря на то, что некоторые музеи уже имеют приложения, в которых содержатся описания музейных экспонатов, Smartify будет работать на международном уровне. Как сообщают разработчики, к моменту запуска программы в мае, в базе данных будут храниться некоторые произведения искусства из парижского Лувра и Метрополитен-музея в Нью-Йорке, а также вся коллекция художественного музея Рейксмюсеум в Амстердаме и лондонского Собрания Уоллеса.

В 2011 году компания Google запустила платформу Art Project, которая позволяет познакомиться с картинами известных художников в режиме онлайн. На сегодняшний день на сайте собраны экспонаты из более чем 1200 ведущих музеев и архивов, включая работы Моне, Климта, Гогена и Карр. В прошлом году Google завершила работу над камерами, которые предназначены для оцифровки картин в высоком разрешении. Они будут предоставлены музеям бесплатно.

Кристина Уласович

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