Разработчики создали Shazam для картин
Новое приложение Smartify позволит пользователям узнать историю картины, просто наведя на нее камеру смартфона.
Новое приложение Smartify позволит пользователям узнать историю картины, просто наведя на нее камеру смартфона.
Об этом сообщает портал New Scientist.
Музейные экспонаты, как правило, сопровождаются лишь краткой подписью с именем создателя и названием произведения искусства. Для того, чтобы узнать больше о скульптуре или картине, посетителю чаще всего приходится либо заказывать экскурсию, которая будет проходить по определенной программе, либо пользоваться аудиогидом, качество работы которого не всегда оказывается удовлетворительным.
В новом приложении используется технология дополненной реальности и система распознавания изображений, которая позволяет человеку моментально получить информацию о заинтересовавшей его картине. Для этого достаточно навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, после чего на экране высветится сопровождающий текст. Особенно понравившиеся работы художников пользователи смогут сохранить в специальную галерею.
Несмотря на то, что некоторые музеи уже имеют приложения, в которых содержатся описания музейных экспонатов, Smartify будет работать на международном уровне. Как сообщают разработчики, к моменту запуска программы в мае, в базе данных будут храниться некоторые произведения искусства из парижского Лувра и
В 2011 году компания Google запустила платформу Art Project, которая позволяет познакомиться с картинами известных художников в режиме онлайн. На сегодняшний день на сайте собраны экспонаты из более чем 1200 ведущих музеев и архивов, включая работы Моне, Климта, Гогена и Карр. В прошлом году Google завершила работу над камерами, которые предназначены для оцифровки картин в высоком разрешении. Они будут предоставлены музеям бесплатно.
Кристина Уласович