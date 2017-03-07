Разработчики создали Shazam для картин

Музейные экспонаты, как правило, сопровождаются лишь краткой подписью с именем создателя и названием произведения искусства. Для того, чтобы узнать больше о скульптуре или картине, посетителю чаще всего приходится либо заказывать экскурсию, которая будет проходить по определенной программе, либо пользоваться аудиогидом, качество работы которого не всегда оказывается удовлетворительным.

В новом приложении используется технология дополненной реальности и система распознавания изображений, которая позволяет человеку моментально получить информацию о заинтересовавшей его картине. Для этого достаточно навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, после чего на экране высветится сопровождающий текст. Особенно понравившиеся работы художников пользователи смогут сохранить в специальную галерею.