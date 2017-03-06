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21:07 (мск), источник: Tengrinews

В полиции Павлодара передумали штрафовать за снег больную пенсионерку

В полиции Павлодара рассказали, почему передумали штрафовать за снег онкобольную пенсионерку, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Павлодарские полицейские признались, что выписав инвалиду второй группы Тамаре Гульшариповой, штраф за неубранный снег в 45 тысяч тенге, обошлись с женщиной слишком строго. За снег у ворот дома 66-летнюю павлодарку оштрафовал местный участковый.

Как рассказывает женщина, сотрудник полиции подъехал на машине к воротам ее соседа. В этот момент женщина случайно вышла во двор.

«Соседей дома не оказалось, тогда сотрудник позвал меня, попросил удостоверение личности. Потом стал заполнять какие-то бумаги, жаловался, что полицейских обязали ходить по дворам, проверять, как идет уборка снега. Я рассказала, что живу одна, помощи ждать неоткуда, а самой мне этот снег никогда не вывезти. Он послушал, а потом выписал мне штраф в 45 тысяч 380 тенге. Я когда эту сумму увидела, чуть в обморок не упала, — рассказывает Гульшарипова.

Расплата за неубранный снег, могла стоить павлодарке почти всей ее пенсии в 65 тысяч тенге. Не согласившись с предписанием полицейского, женщина пожаловалась в прокуратуру области и на блог Генерального прокурора. Больше всего пенсионерку возмущало, почему из всех павлодарцев, в том числе жителей частных домов, владельцев особняков и коттеджей, наказанной за снег оказалась именно она. После жалоб, полицейские, смягчили наказание для бабушки. Тамара Гульшарипова.

«Наложенное административное взыскание признано несправедливым вследствие его чрезмерной строгости, не соответствующим характеру совершенного правонарушения, личности виновного. В связи с данными обстоятельствами и руководствуясь общими правилами наложения административного взыскания, штраф выписанный в отношении Т. Гульшариповой заменен на предупреждение», — ответили на официальный запрос корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

Как отметили в пресс-центре регионального департамента полиции, с начала этого года это первый случай, когда постановления по административному правонарушению пришлось изменить. Однако из списка правонарушительниц Тамару Гульшарипову исключать не собираются.

«Административный протокол составлен обоснованно, так как усматриваются нарушение правил благоустройства в части несвоевременной уборки и вывоза снежной массы с прилегающей территории», — говорится в ответе начальника местной полицейской службы Павлодара Жаскайрата Каирова.

Сама женщина совершенно не согласна с доводами полицейских.

«Не моя вина, что в этом году была аномально снежная зима, даже местный акимат не успевал дороги чистить. Город утопал в снегу, а крайней оказалась я. На старости лет меня сделали правонарушительницей. Я столько лет живу в Павлодаре, никогда не слышала, чтобы за снег людей наказывали. У всех снег лежит, а виновата я одна. Разве это справедливо?», — говорит она.

Пенсионерка Гульшарипова намерена добиваться снятия административного взыскания. Правда, после перенесенной операции в связи с онкозаболеванием и переживаний из-за истории со штрафом, здоровье совсем ухудшилось. Но пенсионерка обещает не сдаваться.

«Считаю, что со мной поступили несправедливо и требую, чтобы с меня сняли взыскание, и прошу помощи у акима Павлодара. Если не помогут местные власти, буду жаловаться в администрацию Президента страны», — сказала Гульшарипова.

Добавим, в настоящий момент акимат Павлодара организовал бесплатный вывоз снега со дворов сельчан. У ворот павлодарской пенсионерки тоже нет прежних сугробов. После публикаций в соцсетях неравнодушных павлодарцев помощь не заставила себя ждать. Избавиться от снега пожилой женщине помогли воспитанники детской деревни из пригородного села Кенжеколь и местный депутат пожелавший остаться неизвестным.

Между тем в полиции, отмечают, что с начала года кроме Тамары Гульшариповой в Павлодаре за несвоевременную уборку и вывоз снега оштрафованы десять владельцев частных домов на общую сумму 453 800 тенге.

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