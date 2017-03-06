Московские коммунальные службы перевели в повышенную готовность
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега ожидаются в столичном регионе в ночь на вторник,
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега ожидаются в столичном регионе в ночь на вторник,
«Синоптики прогнозируют, что осадки выпадут при температурах воздуха от минус 2 до 0 градусов. Возможны гололед, обледенение и налипание снега на линиях электропередач, контактной сети», — рассказал Бирюков журналистам в понедельник.
Он заявил, что коммунальные службы обработают
«Руководителям департаментов и энергетических организаций, префектам административных округов поручено обеспечить готовность
По его словам, в случае обрывов линий электропередачи и контактной сети будут приняты оперативные меры по устранению аварий и бесперебойному электроснабжению потребителей.
«На случай нештатных ситуаций подготовлено необходимое количество резервных источников электроэнергии, особенно на территории ТиНАО. В каждом поселении сформированы