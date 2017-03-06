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21:52 (мск), источник: РИА Новости

Московские коммунальные службы перевели в повышенную готовность

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега ожидаются в столичном регионе в ночь на вторник, из-за чего коммунальные службы и энергетики были переведены в повышенную готовность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА Новости

«Синоптики прогнозируют, что осадки выпадут при температурах воздуха от минус 2 до 0 градусов. Возможны гололед, обледенение и налипание снега на линиях электропередач, контактной сети», — рассказал Бирюков журналистам в понедельник.

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Он заявил, что коммунальные службы обработают улично-дорожную сеть противогололедными материалами, а тротуары и пешеходные зоны — мелкогравийной крошкой.

«Руководителям департаментов и энергетических организаций, префектам административных округов поручено обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных техникой и необходимыми материалами», — пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, в случае обрывов линий электропередачи и контактной сети будут приняты оперативные меры по устранению аварий и бесперебойному электроснабжению потребителей.

«На случай нештатных ситуаций подготовлено необходимое количество резервных источников электроэнергии, особенно на территории ТиНАО. В каждом поселении сформированы аварийно-восстановительные бригады», — уточнил Бирюков.

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