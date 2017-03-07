Прогноз погоды на 7 марта

В Бричанах воздух прогреется до плюс 12, в Сороках и Бельцах — на градус больше. В Оргееве — плюс 14, а в Кишинёве, Леове и Комрате — 15 градусов. До плюс 16 ожидается в Тирасполе и Кагуле.

В ближайшее время сохранится тёплая погода. В столице днем термометры покажут плюс 15, а ночью — до шести градусов тепла.