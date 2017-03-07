Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Ребенок умирает из-за того, что его мать не верит в ВИЧ
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Ученые определили склонных к изменам женщин
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
00:34 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 7 марта

Завтра в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление пониженное. Ветер юго-восточный, слабый, до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах воздух прогреется до плюс 12, в Сороках и Бельцах — на градус больше. В Оргееве — плюс 14, а в Кишинёве, Леове и Комрате — 15 градусов. До плюс 16 ожидается в Тирасполе и Кагуле.

В ближайшее время сохранится тёплая погода. В столице днем термометры покажут плюс 15, а ночью — до шести градусов тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МО РФ заявило о гибели российского военнослужащего под Пальмирой
Трамп подписал новый иммиграционный указ
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
РБК: банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь