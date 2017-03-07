Умер актер Казанчеев, первым в России сыгравший Иисуса в рок-опере Уэббера
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский актер Олег Казанчеев умер на 61-м году жизни, сообщается на странице Театра имени Моссовета в Facebook.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский актер Олег Казанчеев умер на 61-м году жизни, сообщается на странице Театра имени Моссовета в Facebook.
Казанчеев работал в Театре на Таганке, МОСТ и Театре имени Моссовета, играл в кино (фильмы «Мы из джаза», «Ученик лекаря» и другие).
Он первым в России исполнил роль Иисуса в