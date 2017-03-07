Умер актер Казанчеев, первым в России сыгравший Иисуса в рок-опере Уэббера

Казанчеев работал в Театре на Таганке, МОСТ и Театре имени Моссовета, играл в кино (фильмы «Мы из джаза», «Ученик лекаря» и другие).

Он первым в России исполнил роль Иисуса в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Спектакль был поставлен на сцене Театра имени Моссовета в 1990 году.