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00:03 (мск), источник: РИА Новости

Умер актер Казанчеев, первым в России сыгравший Иисуса в рок-опере Уэббера

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский актер Олег Казанчеев умер на 61-м году жизни, сообщается на странице Театра имени Моссовета в Facebook.

Источник: РИА Новости

Казанчеев работал в Театре на Таганке, МОСТ и Театре имени Моссовета, играл в кино (фильмы «Мы из джаза», «Ученик лекаря» и другие).

Он первым в России исполнил роль Иисуса в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Спектакль был поставлен на сцене Театра имени Моссовета в 1990 году.

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