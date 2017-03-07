Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Имя влияет на внешность и поведение
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Необычные роды звездных мам: пять историй
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
00:06 (мск), источник: РИА Новости

Клименко уверен, что в будущем интернет перестанет быть анонимным

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко уверен, что в будущем доступ в интернет перестанет быть анонимным, для регистрации будет необходимо указывать, к примеру, паспортные данные или номер СНИЛС.

Источник: РИА Новости

«По большому счету, мне кажется, что первый путь, который мы пройдем — это деанонимизация интернета, это неизбежно. К этому все идут, это нормально», — сказал Клименко в прямом эфире VK Live (платформа соцсети «ВКонтакте» для прямых трансляций).

«Когда это произойдет, я не знаю. То есть это может быть год, три, пять, но это неизбежный процесс», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что в России сейчас не готовятся никакие нормативные акты в этой связи.

«Нет, никто не готовит (в России — ред.). В этой части мы пользуемся международным опытом, мы смотрим, как это происходит в мире. Бежать впереди паровоза не нужно», — сказал Клименко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как Терешкова спасла немецкого космонавта
МО РФ заявило о гибели российского военнослужащего под Пальмирой
Трамп подписал новый иммиграционный указ
Олланд: Евросоюз должен извлечь уроки из Brexit
Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» в дела Украины
Эксперты заявляют о второй волне сланцевой революции в США
Американские военные завершили учения «Зимний лагерь» в Эстонии
Машины поедут без паспорта
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь