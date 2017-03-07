Клименко уверен, что в будущем интернет перестанет быть анонимным

«По большому счету, мне кажется, что первый путь, который мы пройдем — это деанонимизация интернета, это неизбежно. К этому все идут, это нормально», — сказал Клименко в прямом эфире VK Live (платформа соцсети «ВКонтакте» для прямых трансляций).

«Когда это произойдет, я не знаю. То есть это может быть год, три, пять, но это неизбежный процесс», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что в России сейчас не готовятся никакие нормативные акты в этой связи.

«Нет, никто не готовит (в России — ред.). В этой части мы пользуемся международным опытом, мы смотрим, как это происходит в мире. Бежать впереди паровоза не нужно», — сказал Клименко.