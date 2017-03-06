Госдума вновь вынесет на рассмотрение законопроект о запрете на «позорящие» имена

Законопроект был внесен сенатором Валентиной Петренко. Первоначально Госдума планировала рассмотреть его 15 февраля, однако была вынуждена отложить обсуждение из-за отсутствия автора по «уважительным причинам». Тогда это вызвало возмущение у лидера ЛДПР, который назвал такое поведение докладчика «неуважением». Сама Петренко заявила, что ее не предупредили о времени рассмотрения на Охотном ряду.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права. Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт нарушения очевиден, и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родительскими правами, отмечает сенатор Петренко.

В частности, автор предлагает внести изменения в федеральный закон «Об актах гражданского состояния». По замыслу Петренко, следует запретить регистрацию «имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры».