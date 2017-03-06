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00:40 (мск), источник: ТАСС

Госдума вновь вынесет на рассмотрение законопроект о запрете на «позорящие» имена

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник вновь вынесет на рассмотрение в первом чтении законопроект о запрете регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и ненормативной лексики.

Законопроект был внесен сенатором Валентиной Петренко. Первоначально Госдума планировала рассмотреть его 15 февраля, однако была вынуждена отложить обсуждение из-за отсутствия автора по «уважительным причинам». Тогда это вызвало возмущение у лидера ЛДПР, который назвал такое поведение докладчика «неуважением». Сама Петренко заявила, что ее не предупредили о времени рассмотрения на Охотном ряду.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права. Закон также не уточняет, как поступать в случаях, когда факт нарушения очевиден, и такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родительскими правами, отмечает сенатор Петренко.

В частности, автор предлагает внести изменения в федеральный закон «Об актах гражданского состояния». По замыслу Петренко, следует запретить регистрацию «имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры».

Автор приводит статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. «За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко», — отмечается в пояснительной записке.

Комментарии
3
Анатолий Альбуков
У меня всего 2 главных вопроса:
1. Предоставляют ли эти "народные избранники", перед занятием столь ответственных должностей, справку из ПНД?
2. Проходят ли они какое-либо тестирование на наличие интеллекта?
И главный, 3-й вопрос:
Почему почтальон, таскающий неподъёмные сумки, получает 10000, максимум 15000 рублей, а ПРЕДВОДИТЕЛЬ "Почты России" ( кстати, это Государственное Предприятие) хапает 1000000 рублей?
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ALEX-MGD
А что, звучит - "Дезинфекция Дихлофоссовна"... ну и фамилия должна быть соответствующая
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Руслан Филиппов
Давно пора это сделать
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