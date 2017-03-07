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01:59 (мск), источник: РИА Новости

Кто такая Хизер Нойерт, которая станет представителем Госдепа

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Хизер Нойерт (Heather Nauert) — 47-летняя журналистка телеканала Fox News — займет пост представителя внешнеполитического ведомства США, как сообщает агентство Bloomberg, уже на этой неделе.

Источник: AFP 2017

Журналистка работает в одной из любимых программ президента США Дональда Трампа — Fox & Friends.

Девушка не скрывает свои политические предпочтения: она открыто поддерживает избранного главу государства и его семью.

Нойерт родилась 27 января 1970 года в Рокфорде, штат Иллинойс. За ее плечами два колледжа и степень магистра журналистики Колумбийского университета.

Трудовая деятельность Нойерт началась в качестве правительственного консультанта по налогам, медицинскому страхованию и социальной защите.

Журналистскую карьеру девушка начала в 1996 году. В активе Нойерт — работа на Fox News Channel и ABC News. Журналистка удостоена премии «Эмми» за цикл передач 13 Around the World.

Нойерт входит в состав Совета по международным отношениям, выпускающего, в частности, известный журнал Foreign Affairs.

Хизер Нойерт замужем за банкиром из Goldman Sachs Скоттом Норби.

Регулярные брифинги госдепа, приостановленные незадолго до инаугурации избранного главы государства, возобновятся 6 марта. Ранее пост представителя госдепа занимали Джен Псаки (2013−2015 годы) и Джон Кирби (2015−2017 годы).

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