Кто такая Хизер Нойерт, которая станет представителем Госдепа

Нойерт родилась 27 января 1970 года в Рокфорде, штат Иллинойс. За ее плечами два колледжа и степень магистра журналистики Колумбийского университета.

Девушка не скрывает свои политические предпочтения: она открыто поддерживает избранного главу государства и его семью.

Журналистка работает в одной из любимых программ президента США Дональда Трампа — Fox & Friends.

Трудовая деятельность Нойерт началась в качестве правительственного консультанта по налогам, медицинскому страхованию и социальной защите.

Журналистскую карьеру девушка начала в 1996 году. В активе Нойерт — работа на Fox News Channel и ABC News. Журналистка удостоена премии «Эмми» за цикл передач 13 Around the World.

Нойерт входит в состав Совета по международным отношениям, выпускающего, в частности, известный журнал Foreign Affairs.

Хизер Нойерт замужем за банкиром из Goldman Sachs Скоттом Норби.

Регулярные брифинги госдепа, приостановленные незадолго до инаугурации избранного главы государства, возобновятся 6 марта. Ранее пост представителя госдепа занимали Джен Псаки (2013−2015 годы) и Джон Кирби (2015−2017 годы).