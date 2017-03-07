Восьмое марта готовит погодный сюрприз в Приморье

Температура воздуха будет расти как днем, так и ночью. Днем восьмого марта столбики термометров покажут от двух до семи мороза, на юге края — минус один — плюс четыре градуса, сообщает ИА «Дейта».

По информации Примгидромета, в четверг потепление в Приморье продолжится. Днем на большей части края воздух прогреется до ноля — плюс пяти градусов, лишь на севере будет холоднее: один — четыре градуса мороза.

Во Владивостоке восьмого марта сохранится переменная облачность и погода без осадков. Ночью четыре-семь градусов мороза, днем температура около ноля.

В конце недели потепление во Владивостоке также продолжится: в дневные часы синоптики ожидают наступление плюсовых температур.