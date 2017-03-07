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03:05 (мск), источник: РИА Новости

В Москве установят датчики контроля оборудования на коммунальных машинах

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Датчики контроля оборудования в ближайшее время установят на коммунальных машинах Москвы, которые будут передавать информацию в навигационную систему, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА Новости

«На машинах столичных коммунальщиков вскоре появятся специальные датчики, которые будут контролировать работу навесного оборудования — щёток, ковшей, снегоочистителей», — говорится в сообщении.

Департамент информационных технологий Москвы и ГБУ «Автомобильные дороги» уже провели испытания на уборочной технике.

Отмечается, что датчики следят за тем, как изменяется угол наклона, поднимается или опускается навесное оборудование. Все собранные данные передаются в навигационную систему, к которой подключены коммунальные машины. В ближайших планах закупить и установить датчики на двух тысячах машин.

В настоящее время работу щёток и ковшей контролируют с помощью городских камер видеонаблюдения. Фотографии, на которых зафиксированы нарушения, направляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Решение оснастить машины датчиками правительство Москвы приняло в апреле 2016 года, в настоящее время разрабатываются методические рекомендации и регламенты для работы с новым оборудованием.

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