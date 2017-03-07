Первый в регионе центр помощи аутистам может появиться в Хабаровске
Здание для этих целей уже нашли, однако теперь необходимо собрать деньги на его ремонт.
Здание для этих целей уже нашли, однако теперь необходимо собрать деньги на его ремонт.
Центр помощи людям, страдающим аутизмом, планируют открыть в Хабаровске, сообщает портал «Губерния». Учреждений такого плана в крае пока нет.
Инициатива принадлежит родителям
По словам главы этой организации Натальи Евтеевой, в России у людей с таким заболеванием после выпуска из спецшколы практически нет выбора — каждый второй попадает в психоневрологический интернат, так как родственники не в состоянии справляться с проявлениями болезни. Однако помочь таким больным можно.
«Это может быть различная трудовая деятельность. Допустим, растениеводство, уход за помещениями, мытье посуды, стирка белья. То есть [нужно] научить человека просто жить нормальной жизнью, уметь себя обслуживать, быть самостоятельным и не быть обузой для общества», — говорит Наталья Евтеева.
Благотворительный концерт состоится на сцене