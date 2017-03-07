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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Первый в регионе центр помощи аутистам может появиться в Хабаровске

Здание для этих целей уже нашли, однако теперь необходимо собрать деньги на его ремонт.

Центр помощи людям, страдающим аутизмом, планируют открыть в Хабаровске, сообщает портал «Губерния». Учреждений такого плана в крае пока нет.

Инициатива принадлежит родителям детей-аутистов. Под центр уже нашли место — краевое министерство образования выделило подходящее здание, но в нем необходимо сделать ремонт. Денег на эти цели у родителей нет, однако помочь им вызвались хабаровские музыканты, которые проведут благотворительный концерт. На сцену выйдут местные рок-группы и сольные исполнители. Все деньги от проданных билетов перечислят на счет НКО «Реальная помощь».

По словам главы этой организации Натальи Евтеевой, в России у людей с таким заболеванием после выпуска из спецшколы практически нет выбора — каждый второй попадает в психоневрологический интернат, так как родственники не в состоянии справляться с проявлениями болезни. Однако помочь таким больным можно.

«Это может быть различная трудовая деятельность. Допустим, растениеводство, уход за помещениями, мытье посуды, стирка белья. То есть [нужно] научить человека просто жить нормальной жизнью, уметь себя обслуживать, быть самостоятельным и не быть обузой для общества», — говорит Наталья Евтеева.

Благотворительный концерт состоится на сцене культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» в четверг, 9 марта. Приобрести билеты можно на месте.

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