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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Интересную фигуру из авто изобразили полицейские Владивостока

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Жительниц Владивостока поздравили полицейские с Международным женским днём, сообщает ИА «Дейта».

Источник: 25.мвд.рф

Сотрудники строевых подразделений УМВД по Владивостоку в рамках акции «8 Марта — в каждый дом» в честь праздника выстроили патрульные автомобили в форме восьмерки.

Основная цель подобных акций — укрепление доверительных отношений между полицией и обществом, создание между сотрудниками органов внутренних дел и гражданами взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности города. В акции приняли участие сотрудники разных служб и подразделений органов внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, специалисты подразделений по вопросам миграции.

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