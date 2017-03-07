Интересную фигуру из авто изобразили полицейские Владивостока

Сотрудники строевых подразделений УМВД по Владивостоку в рамках акции «8 Марта — в каждый дом» в честь праздника выстроили патрульные автомобили в форме восьмерки.

Основная цель подобных акций — укрепление доверительных отношений между полицией и обществом, создание между сотрудниками органов внутренних дел и гражданами взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности города. В акции приняли участие сотрудники разных служб и подразделений органов внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, специалисты подразделений по вопросам миграции.