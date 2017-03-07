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04:04 (мск), источник: Вести Приморье

Огороды жителей Надеждинского района попали под действие дальневосточного гектара. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

«Эта земля больше вам не принадлежит!» Жители Надеждинского района уже около месяца пребывают в полном замешательстве. Причиной тому послужила реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. Участки, находящиеся в собственности, почему-то раздают как свободные наделы.

Источник: Вести Приморье

— Наши двухэтажки попали под раздачу, и вот они находятся теперь на рассмотрении, кто-то пытается ими завладеть.

Кипарисово, Стеклозаводский, Раздольное. Жители этих населенных пунктов в Надеждинском районе в один момент на своей территории оказались чужими. На их приусадебные и придомовые участки теперь десятки претендентов — тех, кто взял в пользование дальневосточный гектар. При этом хозяева земель недоумевают: все права на пользование подтверждены документально, а непрошенные гости уже дали почувствовать себя на птичьих правах.

Галина Солина, жительница с. Кипарисово: «Неделю назад приходил мужчина на наш земельный участок, во двор не заходил, прошел мимо нашего земельного участка. Он будет снимать этот огород, снимать ограждение нашего огорода, нашего земельного участка, ему выделило государство гектар».

Любовь Мицкан, жительница с. Кипарисово: «6 февраля уже получили на наши земли, т. е. огороды, на собственность уже человек получил. На каком основании? У нас есть все документы. Вот у меня документ на собственность земли. Дом у меня в собственности, земля в собственности, это получается приусадебный участок, это равносильно тому, что они вошли ко мне в дом».

В департаменте земельных и имущественных отношений края ситуации объяснили следующим образом: из-за изменений в земельном законодательстве права на собственность могли утратить свою силу. Именно из-за этого участки попавшие под раздачу гектара не оказались в едином учтенном реестре и оказались свободными.

Илья Терехов, исполняющий обязанности главы департамента земельных и имущественных отношений Приморского края: «Есть проблема, она проблема — острая, проблема не сегодняшнего и не вчерашнего дня. Это ранее учтенные так называемые земельные участки, которые не имеют границ в государственном кадастре недвижимости, соответственно, они не отражены в государственной системе, с помощью которой идет предоставление участков и, соответственно, при получении или выделении одного гектара возможны ситуации, когда неучтенные земельные участки могут налагаться на ранее учтенные права».

Точно определить границы и оформить новые документы. При спорных ситуациях собственникам, чьи земли оказались якобы свободными, необходимо обратиться к кадастровым инженерам и оформить заново права на собственность. После постановки на учет данные будут внесены в единую информационную систему. Тем же, кто претендовал на дальневосточный гектар, после переучета будут выделены другие наделы.

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