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03:32 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге режиссер Панков представит чеховских «Трех сестер»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Известный режиссер Владимир Панков, чей спектакль «Война» произвел фурор на Эдинбургском фестивале, на этот раз представит свою авторскую версию пьесы Чехова «Три сестры», постановку он осуществил на сцене Большого драматического театра (БДТ) в Санкт-Петербурге, где 7 марта состоится премьера, сообщили в пресс-службе театра.

Источник: РИА Новости

Панков трактует события пьесы «Три сестры» как «полифонию человеческой жизни во времени». Сохраняя оригинальный текст Чехова и костюмы начала ХХ века, режиссер представляет события в доме Прозоровых и как происходящее «здесь и сейчас», и как воспоминания о том, что было давным-давно. Главные героини пьесы — Ольга, Маша и Ирина предстают одновременно в двух возрастах: зрители увидят сестер такими, как описал их автор, и уже совсем взрослыми, давно пережившими эти события женщинами.

«В спектакле время станет главным действующим лицом, — сказал накануне премьеры Панков. — Мне бы хотелось “сыграть время” — его течение, выразительность и влияние, которое оно оказывает на людей и их судьбы».

Важная составляющая постановки — музыка, которая непрерывно сопровождает действие и выступает на равных с драматическим текстом. У основных персонажей пьесы есть свои музыкальные партии. Соавторами режиссера стали композиторы Артем Ким и Сергей Родюков, хореограф Екатерина Кислова. Автор декораций и костюмов — известный театральный художник Максим Обрезков.

Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис. Старшую Ольгу играют — Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова, Екатерина Толубеева, Карина Разумовская и Полина Толстун, младшую Ирину — Людмила Сапожникова, Юлия Дейнега и Алена Кучкова.

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