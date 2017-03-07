В Санкт-Петербурге режиссер Панков представит чеховских «Трех сестер»

Панков трактует события пьесы «Три сестры» как «полифонию человеческой жизни во времени». Сохраняя оригинальный текст Чехова и костюмы начала ХХ века, режиссер представляет события в доме Прозоровых и как происходящее «здесь и сейчас», и как воспоминания о том, что было давным-давно. Главные героини пьесы — Ольга, Маша и Ирина предстают одновременно в двух возрастах: зрители увидят сестер такими, как описал их автор, и уже совсем взрослыми, давно пережившими эти события женщинами.

«В спектакле время станет главным действующим лицом, — сказал накануне премьеры Панков. — Мне бы хотелось “сыграть время” — его течение, выразительность и влияние, которое оно оказывает на людей и их судьбы».

Важная составляющая постановки — музыка, которая непрерывно сопровождает действие и выступает на равных с драматическим текстом. У основных персонажей пьесы есть свои музыкальные партии. Соавторами режиссера стали композиторы Артем Ким и Сергей Родюков, хореограф Екатерина Кислова. Автор декораций и костюмов — известный театральный художник Максим Обрезков.

Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис. Старшую Ольгу играют — Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова, Екатерина Толубеева, Карина Разумовская и Полина Толстун, младшую Ирину — Людмила Сапожникова, Юлия Дейнега и Алена Кучкова.