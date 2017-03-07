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06:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Инспекторы ГИБДД останавливают хабаровских автолюбительниц, чтобы вручить им розы

Таким образом полицейские поздравляют жительниц краевой столицы с 8 Марта.

Источник: РИА "Новости"

Праздничную акцию в честь Международного женского дня устроили сотрудники ГИБДД в Хабаровске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

В понедельник, 6 марта, в районе «Платинум Арены» полицейские останавливали женщин-водителей, чтобы подарить им цветы и наборы автомобилистов.

«Такие предпраздничные мероприятия ежегодно проводятся госавтоинспекцией Хабаровска. Мы желаем женщинам безопасных дорог, напоминаем им о соблюдении правил дорожного движения, поднимаем настроение, дарим цветы и нужные подарки для автомобилистов. С каждым годом женщин-водителей на дорогах города становится все больше, поэтому такие акции очень важны», — рассказал старший инспектор отделения по пропаганде госавтоинспекции Хабаровска Александр Баранов.

Акция продолжится и сегодня — в 14:00 инспекторы ГИБДД будут вручать цветы автолюбительницам на Комсомольской площади.

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