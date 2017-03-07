Инспекторы ГИБДД останавливают хабаровских автолюбительниц, чтобы вручить им розы
Таким образом полицейские поздравляют жительниц краевой столицы с 8 Марта.
Таким образом полицейские поздравляют жительниц краевой столицы с 8 Марта.
Праздничную акцию в честь Международного женского дня устроили сотрудники ГИБДД в Хабаровске, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
В понедельник, 6 марта, в районе «Платинум Арены» полицейские останавливали
«Такие предпраздничные мероприятия ежегодно проводятся госавтоинспекцией Хабаровска. Мы желаем женщинам безопасных дорог, напоминаем им о соблюдении правил дорожного движения, поднимаем настроение, дарим цветы и нужные подарки для автомобилистов. С каждым годом
Акция продолжится и сегодня — в 14:00 инспекторы ГИБДД будут вручать цветы автолюбительницам на Комсомольской площади.