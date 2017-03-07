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04:10 (мск), источник: Вести Приморье

82 айфона задержали уссурийские таможенники

Данный товар гражданка РФ пыталась ввезти из КНР в ручной клади без подачи таможенной декларации. Данная партия товаров была предназначена для коммерческих целей, но никаких разрешительных, коммерческих, таможенных документов она не предъявила.

Должностные лица таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни (Приморский край) в ходе проведения таможенного контроля обнаружили 82 незадекларированных телефона с маркировкой «IPHONE». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Антонину Лочилову.

Данный товар гражданка РФ пыталась ввезти из КНР в ручной клади без подачи таможенной декларации. Данная партия товаров была предназначена для коммерческих целей, но никаких разрешительных, коммерческих, таможенных документов она не предъявила.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Товар изъят и направлен на экспертизу. Проводится расследование.

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