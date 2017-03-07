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04:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучших учителей и воспитателей выберут в Хабаровском крае

В регионе стартует конкурс «Учитель года Хабаровского края-2017».

Победителей выберут в номинациях «Лучший воспитатель года», «Лучший педагог-психолог года», «Лучший учитель родного языка года» и других.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Прием заявок начнется 10 марта. Заочный этап проведут с 20 марта по 2 апреля, очный — с 3 по 8 апреля. Лучшие педагоги получат статуэтки «Хрустальный Пеликан», дипломы и премии. Также будет определен обладатель гран-при — «Большого Хрустального Пеликана». Церемония награждения состоится в Краевом центре образования. Лучшие конкурсанты представят регион на всероссийском этапе в Москве.

Электронная регистрация участников будет вестись на сайтах — www.ippk.ru, www.pmss27.ru, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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