Лучших учителей и воспитателей выберут в Хабаровском крае

Победителей выберут в номинациях «Лучший воспитатель года», «Лучший педагог-психолог года», «Лучший учитель родного языка года» и других.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Прием заявок начнется 10 марта. Заочный этап проведут с 20 марта по 2 апреля, очный — с 3 по 8 апреля. Лучшие педагоги получат статуэтки «Хрустальный Пеликан», дипломы и премии. Также будет определен обладатель гран-при — «Большого Хрустального Пеликана». Церемония награждения состоится в Краевом центре образования. Лучшие конкурсанты представят регион на всероссийском этапе в Москве.