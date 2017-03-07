Лучших учителей и воспитателей выберут в Хабаровском крае
В регионе стартует конкурс «Учитель года Хабаровского края-2017».
В регионе стартует конкурс «Учитель года Хабаровского края-2017».
Победителей выберут в номинациях «Лучший воспитатель года», «Лучший
Конкурс пройдет в несколько этапов. Прием заявок начнется 10 марта. Заочный этап проведут с 20 марта по 2 апреля, очный — с 3 по 8 апреля. Лучшие педагоги получат статуэтки «Хрустальный Пеликан», дипломы и премии. Также будет определен обладатель
Электронная регистрация участников будет вестись на сайтах — www.ippk.ru, www.pmss27.ru, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на