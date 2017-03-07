Забывчивые москвичи на 15 часов задержали городской транспорт

«Это приводит к задержкам транспорта, что сказывается и на общей дорожной ситуации. Так, с начала декабря суммарная продолжительность задержек автобусов, троллейбусов и трамваев из-за обнаружения различных предметов составила почти 15 часов», — рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Борис Ткачук.

Он отметил, что по каждому из подобных случаев проводится серьезная проверка, для чего на место обнаружения забытого предмета выезжают оперативные службы. «Мы просим москвичей ответственно относиться к своему имуществу, а также напоминать детям о необходимости быть внимательными во время поездки», — добавил Ткачук.

При обнаружении бесхозных предметов следует незамедлительно сообщить об этом водителю. При утере вещи в транспорте пассажир может обратиться в парк, который обслуживает данный маршрут, или на центральный склад забытых вещей ГУП «Мосгортранс».