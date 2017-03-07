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05:11 (мск), источник: Вести Приморье

Суд над экс-главой оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке вновь перенесен

Первомайский районный суд Владивостока вновь не смог провести первое заседание по делу бывшего гендиректора крупного оборонного предприятия «Радиоприбор» Михаила Харченко. Следующее заседание назначено на 16 марта.

Источник: AP 2017

Следующее заседание назначено на 16 марта, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и прокуратуру Приморского края. «Из-за болезни подсудимого заседание вновь было перенесено. Следующее назначено на 16 марта», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд над экс-главой оборонного завода должен был начаться еще 22 февраля. Однако заседание не состоялось из-за болезни подсудимого, который с марта прошлого года находится под домашним арестом. По данным следствия, с июня 2015 года по февраль 2016 года Харченко умышленно не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», состоящему из 1181 работника. В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы. Также следствие полагает, что в 2015 году Харченко умышленно скрывал более 92 млн рублей, которые были предназначены для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.

Созданный в 1958 году «Радиоприбор» — одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. В 2016 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал, что «Радиоприбор» не будут банкротить, а позднее заявил, что предприятие получит трехлетний контракт в рамках гособоронзаказа. В самом конце года этот контракт был подписан.

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