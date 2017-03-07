Суд над экс-главой оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке вновь перенесен

Следующее заседание назначено на 16 марта, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС и прокуратуру Приморского края. «Из-за болезни подсудимого заседание вновь было перенесено. Следующее назначено на 16 марта», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд над экс-главой оборонного завода должен был начаться еще 22 февраля. Однако заседание не состоялось из-за болезни подсудимого, который с марта прошлого года находится под домашним арестом. По данным следствия, с июня 2015 года по февраль 2016 года Харченко умышленно не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», состоящему из 1181 работника. В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы. Также следствие полагает, что в 2015 году Харченко умышленно скрывал более 92 млн рублей, которые были предназначены для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.