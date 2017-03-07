В Иркутской области подорожали капуста и картофель, подешевели сахар и гречка

В Иркутской области в феврале 2017 года цены на продукты выросли на 0,1%. Как 6 марта сообщает Иркутскстат, больше всего подорожала белокочанная капуста (на 17%), виноград (на 8%), картофель, лук репчатый и морковь (на 4%). На 1−3% дороже стали мясные полуфабрикаты, свинина и говядина бескостная, мясокопчености, соленые и копченые деликатесы из рыбы, филе и рыба мороженая (кроме сельди), консервы рыбные в томатном соусе, масло сливочное, сметана, творог жирный, мороженое и сыры. В тех же пределах увеличились цены на консервы томатные, кетчуп, перец черный (горошек), сухие супы в пакетах, хлопья из злаков (сухие завтраки), свёклу, зефир, пастилу, шоколад и орехи. Однако заметное снижение цен наблюдалось на сахар (на 6%), сухофрукты (на 5%), крупу гречневую (на 4%), апельсины (на 3%), масло подсолнечное и рис (на 2%).

Непродовольственные товары стали дешевле в среднем на 0,5%. Наибольший прирост цен зафиксирован на полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи (на 6%), ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста (на 5%) и полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи (на 4%). На 1−3% выросли цены на сапоги женские осенние, ботинки, полуботинки для школьников, футболки и трусы детские, колготки женские (15−20 DEN), жидкие чистящие и моющие средства, крем для лица. В той же мере изменились цены на пальто женское демисезонное, костюмы спортивные для детей школьного возраста, коляски для новорожденных, часы, плиты бытовые, тетради школьные и свежесрезанные цветы.

Среди медицинских товаров повысились цены на диазолин, офтан катахром (на 3%), колдрекс, валокордин, настойку пустырника, эналаприл, панкреатин (на 2%) и в то же время снизились на анальгин отечественный, вату (на 5%), валидол (на 4%) и супрастин (на 3%).