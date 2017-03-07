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05:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области подорожали капуста и картофель, подешевели сахар и гречка

В феврале в Иркутской области на 0,1% выросли цены на продукты.

Источник: Reuters

В Иркутской области в феврале 2017 года цены на продукты выросли на 0,1%. Как 6 марта сообщает Иркутскстат, больше всего подорожала белокочанная капуста (на 17%), виноград (на 8%), картофель, лук репчатый и морковь (на 4%). На 1−3% дороже стали мясные полуфабрикаты, свинина и говядина бескостная, мясокопчености, соленые и копченые деликатесы из рыбы, филе и рыба мороженая (кроме сельди), консервы рыбные в томатном соусе, масло сливочное, сметана, творог жирный, мороженое и сыры. В тех же пределах увеличились цены на консервы томатные, кетчуп, перец черный (горошек), сухие супы в пакетах, хлопья из злаков (сухие завтраки), свёклу, зефир, пастилу, шоколад и орехи. Однако заметное снижение цен наблюдалось на сахар (на 6%), сухофрукты (на 5%), крупу гречневую (на 4%), апельсины (на 3%), масло подсолнечное и рис (на 2%).

Непродовольственные товары стали дешевле в среднем на 0,5%. Наибольший прирост цен зафиксирован на полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи (на 6%), ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста (на 5%) и полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи (на 4%). На 1−3% выросли цены на сапоги женские осенние, ботинки, полуботинки для школьников, футболки и трусы детские, колготки женские (15−20 DEN), жидкие чистящие и моющие средства, крем для лица. В той же мере изменились цены на пальто женское демисезонное, костюмы спортивные для детей школьного возраста, коляски для новорожденных, часы, плиты бытовые, тетради школьные и свежесрезанные цветы.

Среди медицинских товаров повысились цены на диазолин, офтан катахром (на 3%), колдрекс, валокордин, настойку пустырника, эналаприл, панкреатин (на 2%) и в то же время снизились на анальгин отечественный, вату (на 5%), валидол (на 4%) и супрастин (на 3%).

В сфере платных услуг цены и тарифы за месяц выросли в среднем на 0,5%. В феврале увеличилась плата за проезд в поездах дальнего следования (на 11%), удостоверение завещания (8,5%), туристические поездки в Китай (5%), театральные билеты (4%), замену элементов питания в наручных часах, посещение детского ясли-сада, обучение на курсах иностранных языков, пользование потребительским кредитом (3%). В пределах 1−2% выросла стоимость найма жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, занятий на курсах профессионального обучения, билетов в кинотеатры, прививок животным, услуг банков и парикмахерских. В то же время на 2% подешевели поездки на отдых в европейские страны.

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