В Калининградской области на 8% выросла смертность

В отчетном месяце в регионе умерло трое малышей в возрасте до одного года, и таким образом естественная убыль населения составила 340 человек. Годом ранее это было 253 человек.

По статистике, в Калининградской области зарегистрировали 378 браков и 405 разводов, а годом ранее — 334 и 407 соответственно.

Наибольшее количество смертей приходятся на болезни системы кровообращения —661 случай, хотя годом ранее это было 547 случаев. Новообразования унесли жизни 170 жителей региона, болезни органов пищеварения — 55 человек, инфекционные и паразитарные болезни — 12 человек, в том числе — 10 скончались от ВИЧ-инфекции, а еще двое — от туберкулеза.

Кроме того, в Калининградской области 17 человек скончались в транспортных несчастных случаях, 13 — отравились алкоголем, еще шестеро стали жертвами убийств, а пошли на самоубийство — 15 человек. Соответствующие данные приводит Калининградстат.