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10:08 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области на 8% выросла смертность

В Калининградской области в январе 2017 года родилось 895 человек, а умерло — 1235. Рост смертности относительно января 2016 года составил 8,4%, а рождаемости — 1%.

В отчетном месяце в регионе умерло трое малышей в возрасте до одного года, и таким образом естественная убыль населения составила 340 человек. Годом ранее это было 253 человек.

По статистике, в Калининградской области зарегистрировали 378 браков и 405 разводов, а годом ранее — 334 и 407 соответственно.

Наибольшее количество смертей приходятся на болезни системы кровообращения —661 случай, хотя годом ранее это было 547 случаев. Новообразования унесли жизни 170 жителей региона, болезни органов пищеварения — 55 человек, инфекционные и паразитарные болезни — 12 человек, в том числе — 10 скончались от ВИЧ-инфекции, а еще двое — от туберкулеза.

Кроме того, в Калининградской области 17 человек скончались в транспортных несчастных случаях, 13 — отравились алкоголем, еще шестеро стали жертвами убийств, а пошли на самоубийство — 15 человек. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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