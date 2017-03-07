Внуку Елизаветы II дали контракт на проведение ее дня рождения без тендера

Это почти в два раза больше той суммы, которую организаторам мероприятия удалось собрать на благотворительные цели.

Прием, который назывался Patron’s Lunch, прошел под открытым небом на Мэлле — улице в центре Лондона, ведущей к Букингемскому дворцу. Его гостями стали около 10 тысяч человек из более чем 600 благотворительных фондов и организаций, чьим патроном является Елизавета II.

Билеты на это мероприятие стоили 150 фунтов (около 200 долларов) каждый.

Сама идея такого обеда принадлежала Питеру Филлипсу — сыну принцессы Анны, и контракт на его проведение не был выставлен на тендер.

Представители Букингемского дворца сказали Би-би-си, что после этого мероприятия 290 благотворительных организаций в Британии и странах Содружества получили 750 тысяч фунтов. Эта сумма включает как деньги, собранные в результате Patron’s Lunch, так и другие прямые пожертвования.

Сообщается также, что принадлежащая Питеру Филлипсу компания SEL UK не получила никакой прибыли от организации этого приема.