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05:07 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Внуку Елизаветы II дали контракт на проведение ее дня рождения без тендера

Букингемский дворец вынужден давать объяснения прессе поле того, как выяснилось, что компании, которой управляет внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс, было выплачено 750 тысяч фунтов (более 900 тысяч долларов) на организацию благотворительного приема по случаю 90-летия королевы в июне 2016 года.

Источник: AP 2017

Это почти в два раза больше той суммы, которую организаторам мероприятия удалось собрать на благотворительные цели.

Прием, который назывался Patron’s Lunch, прошел под открытым небом на Мэлле — улице в центре Лондона, ведущей к Букингемскому дворцу. Его гостями стали около 10 тысяч человек из более чем 600 благотворительных фондов и организаций, чьим патроном является Елизавета II.

Билеты на это мероприятие стоили 150 фунтов (около 200 долларов) каждый.

Сама идея такого обеда принадлежала Питеру Филлипсу — сыну принцессы Анны, и контракт на его проведение не был выставлен на тендер.

Представители Букингемского дворца сказали Би-би-си, что после этого мероприятия 290 благотворительных организаций в Британии и странах Содружества получили 750 тысяч фунтов. Эта сумма включает как деньги, собранные в результате Patron’s Lunch, так и другие прямые пожертвования.

Сообщается также, что принадлежащая Питеру Филлипсу компания SEL UK не получила никакой прибыли от организации этого приема.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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