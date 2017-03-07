В Красноярске идет набор волонтеров на экономический форум

В Красноярске до 13 марта будет идти набор волонтёров на экономический форум, который состоится в конце апреля 2017 года.

Волонтеры будут встречать гостей в аэропорту, информировать и регистрировать участников форума, помогать на всех площадках мероприятия и т. п. Подать заявку можно через сайт komanda2019.ru и пройти собеседование. При отборе предпочтение отдадут претендентам, знающим иностранный язык. Более подробную информацию по вопросам добровольчества можно выяснить по телефону: (391)205−2019, а также в волонтёрском центре «Доброе дело» (Красноярск, ул. Красномосковская, 42).