В Красноярске идет набор волонтеров на экономический форум
Организаторы отдадут предпочтение тем, кто знает иностранный язык.
Организаторы отдадут предпочтение тем, кто знает иностранный язык.
В Красноярске до 13 марта будет идти набор волонтёров на экономический форум, который состоится в конце апреля 2017 года.
Волонтеры будут встречать гостей в аэропорту, информировать и регистрировать участников форума, помогать на всех площадках мероприятия
Напомним, в 2016 году площадки КЭФ посетили более шести тысяч человек из 28 стран мира и 60 регионов России. В работе форума приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, полномочный представитель Президента РФ в СФО Николай Рогожкин, представители Федерального Собрания РФ, федеральных министерств, органов исполнительной и законодательной власти разных уровней, институтов развития, государственных корпораций и