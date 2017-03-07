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05:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске идет набор волонтеров на экономический форум

Организаторы отдадут предпочтение тем, кто знает иностранный язык.

В Красноярске до 13 марта будет идти набор волонтёров на экономический форум, который состоится в конце апреля 2017 года.

Волонтеры будут встречать гостей в аэропорту, информировать и регистрировать участников форума, помогать на всех площадках мероприятия и т. п. Подать заявку можно через сайт komanda2019.ru и пройти собеседование. При отборе предпочтение отдадут претендентам, знающим иностранный язык. Более подробную информацию по вопросам добровольчества можно выяснить по телефону: (391)205−2019, а также в волонтёрском центре «Доброе дело» (Красноярск, ул. Красномосковская, 42).

Напомним, в 2016 году площадки КЭФ посетили более шести тысяч человек из 28 стран мира и 60 регионов России. В работе форума приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, полномочный представитель Президента РФ в СФО Николай Рогожкин, представители Федерального Собрания РФ, федеральных министерств, органов исполнительной и законодательной власти разных уровней, институтов развития, государственных корпораций и бизнес-сообществ, а также российские и зарубежные эксперты.

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