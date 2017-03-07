Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
05:43 (мск), источник: ДЕЙТА

ЛГБТ-движение Приморья 8 марта отмечать не будет

10 активистов секс-меньшинств Приморья подали заявления в прокуратуру на действия сотрудников МВД, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Напомним, что с 17 по 19 февраля в Приморском крае проходил второй ЛГБТ-фестиваль «Сияние Востока». Однако вечером 18 февраля в здание, где проходил фестиваль, ворвалось около 15 человек, представившихся сотрудниками полиции. По словам пришедших, к ним поступило сообщение о том, что на мероприятии употребляются наркотики и «присутствует аморальное поведение». На протяжении двух часов полиция удерживала около 20 гостей фестиваля в помещении, где проходило мероприятие.

Как рассказала ИА «Дейта» руководитель общественного движения «Маяк» Кристина Солоненко, все ЛГБТ-активисты пожаловались на то, что сотрудники полиции грубо ворвались в здание базы отдыха по адресу ул. Бухта Муравьиная, 28, где проходил фестиваль, несколько часов удерживали в нем гостей фестиваля и провели незаконный обыск.

 — Сотрудники полиции вели себя агрессивно, позволяли себе оскорбительные высказывания и обращались с гостями фестиваля как с преступниками. Более того, они обыскивали комнаты участников, переворачивали вещи в отсутствие понятых и даже хозяев вещей в поисках, как они сообщили, наркотиков. Протоколы обысков также не составлялись. Все происходившее напоминало захват заложников, а не проверку собрания силовиками, — рассказала Кристина.

Одна из участниц фестиваля в своём заявлении написала о том, что трое мужчин ворвались в её комнату. Удостоверения сотрудников полиции предъявили только двое из них, а один сообщил, что «оставил удостоверение в машине, но имеет право провести досмотр». Девушка настаивала на том, чтобы он показал удостоверение, и неизвестный ушёл якобы за удостоверением, но не вернулся. Оставшиеся в комнате сотрудники полиции переворачивали, «досматривали» и комментировали всё, включая нижнее бельё девушки.

 — Несмотря на печальный инцидент, наши активисты продолжают встречаться, отмечать свои маленькие праздники. А вот 8 Марта мы отмечать не будем, у нас это не принято, — сообщила Солоненко ИА «Дейта».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новый вид мошенничества набирает обороты в интернете
Пхеньян отработал нанесение ракетного удара по базам США
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
РБК: банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь