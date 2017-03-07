ЛГБТ-движение Приморья 8 марта отмечать не будет
10 активистов
10 активистов
Напомним, что с 17 по 19 февраля в Приморском крае проходил второй
Как рассказала ИА «Дейта» руководитель общественного движения «Маяк» Кристина Солоненко, все
— Сотрудники полиции вели себя агрессивно, позволяли себе оскорбительные высказывания и обращались с гостями фестиваля как с преступниками. Более того, они обыскивали комнаты участников, переворачивали вещи в отсутствие понятых и даже хозяев вещей в поисках, как они сообщили, наркотиков. Протоколы обысков также не составлялись. Все происходившее напоминало захват заложников, а не проверку собрания силовиками, — рассказала Кристина.
Одна из участниц фестиваля в своём заявлении написала о том, что трое мужчин ворвались в её комнату. Удостоверения сотрудников полиции предъявили только двое из них, а один сообщил, что «оставил удостоверение в машине, но имеет право провести досмотр». Девушка настаивала на том, чтобы он показал удостоверение, и неизвестный ушёл якобы за удостоверением, но не вернулся. Оставшиеся в комнате сотрудники полиции переворачивали, «досматривали» и комментировали всё, включая нижнее бельё девушки.
— Несмотря на печальный инцидент, наши активисты продолжают встречаться, отмечать свои маленькие праздники. А вот 8 Марта мы отмечать не будем, у нас это не принято, — сообщила Солоненко ИА «Дейта».