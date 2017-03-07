В Красноярск на два дня вернулся режим «черного неба»

Специалисты Среднесибирского УГМС предупредили красноярцев об опасных и неблагоприятных погодных условиях в городе. По данным специалистов, с 19 часов 6 марта до 19 часов 8 марта в Красноярске будет действовать режим НМУ первой степени опасности.

«На территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что последний раз режим «черного неба» действовал в городе в конце февраля. Тогда смог беспокоил горожан достаточно продолжительное время. Неблагоприятные метеоусловия с небольшими паузами объявляли с 10 февраля. Затем воздух ненадолго становился чище, однако в марте экологическая проблема снова вернулась в Красноярск.

Добавим, что по прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 марта на севере Туруханского района ожидается сильный снег, а также шквалистый ветер с порывами до 17 м/с. В Красноярске в этот день прогнозируются туман и гололедица на дорогах.