Троллейбус оформят под космический корабль в Хабаровске
В краевой столице в рамках фестиваля «Два дня с Гагариным» один из троллейбусов оформят под космический корабль, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
В краевой столице в рамках фестиваля «Два дня с Гагариным» один из троллейбусов оформят под космический корабль, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«В салоне оформим его [троллейбус] историческими фотографиями, где запечатлен первый советский космонавт во время визита в Хабаровск в 1962 году. Автоинформатор будет рассказывать пассажирам интересные факты о Гагарине. А снаружи машина будет выглядеть как ракета», — рассказала педагог центра «Поиск», руководитель музея истории Индустриального района Ольга Пономарева.