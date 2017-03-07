Троллейбус оформят под космический корабль в Хабаровске

«В салоне оформим его [троллейбус] историческими фотографиями, где запечатлен первый советский космонавт во время визита в Хабаровск в 1962 году. Автоинформатор будет рассказывать пассажирам интересные факты о Гагарине. А снаружи машина будет выглядеть как ракета», — рассказала педагог центра «Поиск», руководитель музея истории Индустриального района Ольга Пономарева.