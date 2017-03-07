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07:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стартовал демонтаж исторической мозаики с фасада стадиона «Енисей»

Снятые плиты будут использованы при строительстве нового стадиона.

Источник: kraysport.ru

В Красноярске стартовала реконструкция стадиона «Енисей», которая предполагает снос старого объекта и строительство нового. Рабочие уже приступили к демонтажу исторической мозаики, которой украшен фасад здания.

В Крайспорте пояснили, что снятые плиты с рисунками отправятся на склад. Элементы мозаики задействуют в оформлении нового стадиона. Работа по снятию фрагментов завершится в конце недели.

Эскизы изображений были созданы художниками Александром Лапко и Валентином Жекаловым. Мозаику изготовили на Красноярском машиностроительном заводе в 1987—1989 годах. Рисунки наносились на бетонные плиты, которые затем монтировались на фасад. Смальту для мозаики специально привозили из Ростова-на-Дону.

На картинах изображены спортивные сюжеты: хоккей, гандбол, спортивная борьба, гимнастика, сцены награждения, олимпийские кольца и другие. Решение о сохранении мозаики было принято еще в 2015 году с учетом мнения спортивной общественности и красноярских архитекторов.

Напомним, новый стадион «Енисей» появится на месте снесенного к концу 2018 года. Ликвидация старого объекта стартует в середине марта и закончится к лету.

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