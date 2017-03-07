Около 800 человек готовы пройти по льду в «БайкалШлёпТур»

Очередная традиционная массовая прогулка по льду Байкала от Тёмной пади до Слюдянки, названная «БайкалШлёпТуром», состоится 11 марта 2017 года. Как сообщил «Байкал Инфо» организатор мероприятия Артём Шестаков, в этот раз ожидается 700−800 участников, что является рекордом. И из-за такого количества желающих к электричке добавят четыре вагона.

Переход пройдёт так же, как и в предыдущие разы, сообщает Артём Шестаков. В каждом вагоне электрички будут организаторы, которые смогут ответить на интересующие вопросы и сплотить коллектив. По приезду в Тёмную Падь участников ждет весёлый спуск по тропе до посёлка Старая Ангасолка на берегу Байкала, в которой будет первый перевал и перекус. Далее участники пойдут по льду в сторону Слюдянки, расстояние — около 14 км. Следующий большой перевал будет на самой середине Байкала. Можно будет перекусить, попить чай, поиграть в весёлые игры. После этого продолжится путь до Слюдянки. Электричка оттуда идет в 19:00, у желающих уехать раньше будет возможность сесть на маршрутку.

Артём Шестаков напомнил, что маршрут от железнодорожной станции до Байкала проходит по территории Прибайкальского национального парка, поэтому все участники похода должны заранее позаботиться об оплате за проход через него, чтобы не пришлось платить штраф. Организаторы предлагают сделать это двумя способами. Первый — оплатить групповую путевку (150 рублей за взрослого, 100 — за ребенка), это можно сделать на сайте (http://bsht.su/payment/). Такой способ не только даст разрешение на посещение нацпарка, но и покроет многие расходы тура: комиссии за перевод денег, полиграфию, поддержку сайта акции, оплату услуг турбазы в Ангасолке (туалет, место для отдыха и еды). Пока групповую путевку оплатили немногие и поэтому отдых на турбазе в Ангасолке еще под вопросом. Второй способ — оформить индивидуальную путевку, это будет стоить 90 рублей, подробности на том же сайте (http://bsht.su/payment/pay2park/).