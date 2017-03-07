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06:23 (мск), источник: РИА Новости

В России зафиксировали волну гриппа B

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Превышение эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ отмечается в 17 регионах России, при этом Роспотребнадзор фиксирует волну гриппа B — на его долю приходится 60% от всех исследованных проб, взятых у пациентов, заявила РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

Источник: РИА Новости

«На девятой неделе на территории Российской Федерации зарегистрировано превышение эпидемических порогов в 17 субъектах, но надо отметить, что это превышение не более чем на 23% — а именно от 10 до 23%», — заявила Попова.

По ее словам, превышение эпидемических порогов среди детей от нуля до двух лет, от трёх до шести лет и среди школьников зафиксировано в одинаковом количестве субъектов — в одиннадцати.

«По результатам лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на долю гриппа B приходилось 60%, и, мы можем говорить, о волне гриппа, вызванного вирусом гриппа B», — рассказала Попова. По ее словам, удельный вес AH3N2 составил всего 22%.

Собеседница агентства добавила, что несмотря на устойчивую динамику снижения заболеваемости, полностью закрытыми остаются 379 школ и 149 детских садов.

«Аналогичная ситуация по вирусному пейзажу отмечается и по всей Северной Европе», — резюмировала Попова.

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